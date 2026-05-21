کرملین از مذاکره درباره امکان انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه به عنوان یک گزینه در گفت‌و‌گو‌های تهران و واشنگتن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین توصیه کرد که تهران و واشنگتن در مذاکرات خود، انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

به گفته پسکوف، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکرات پشت در‌های بسته، این پیشنهاد را با همتای چینی خود، شی جین پینگ در میان گذاشته است.

سخنگوی کرملین گفت: «آن‌ها در جریان مراسم صرف چای درباره ایران بحث کردند. او (پوتین) این ایده را به اشتراک گذاشت.»

در همین حال، پسکوف از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت: «دقیقاً به همین دلیل است که گفت‌و‌گو پشت در‌های بسته برگزار شد.»

پسکوف در اظهارنظر جداگانه‌ای درباره کوبا گفت که محاصره این جزیره توسط آمریکا، عواقب فاجعه‌باری برای مردم عادی دارد.

وی گفت: «محاصره خود جزیره از نظر ماهیت بی‌سابقه است و عواقب فاجعه‌بار انسانی برای مردم عادی ساکن آنجا دارد. ما معتقدیم که فشار اعمال شده بر کوبا قابل توجیه نیست».

منبع: آناتولی

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، روسیه ، اورانیوم غنی شده
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
جهش قیمت نفت به ۱۰۷ دلار
موضع قاطع روسیه در حمایت از ایران؛
زاخارووا: فقط مردم ایران درباره غنی‌سازی تصمیم می‌گیرند
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
آره انتقال بدن دستشون را خالی کنن تا دوباره حمله کنن وپروژه لیبی سازی را اجرا کنن برا شما روس‌ها بد نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
ما اورانیوم را چه نابود کنیم‌ چه از کشور خارج کنیم فرقی نمی کند ما به شرطی اورانیوم‌ را از دست میدهیم‌ که اسراییل تمام بمب های هسته ای خود را نابود کند یا امریکا دست از هسته ای بردارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
روسیه یا هر کشوری چکارست که بخاد برای اورانیوم ایران تصمیم بگیره؟ برید فکر جنگ اوکراین باشید ،ما ایرانیها رهبر داریم و گوش یه فرمان رهبرمون هستیم تا چه صلاح بدانند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
به چه دلیل اورانیوم بدیم بعداز روسیه برای راکتور بوشهربخریم
همینه رقیق کنید من نمی دانم واقعا قیمت ۴۰۰ کیلو چندمیلیاردلارمی شود ما منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای راامضا کردیم اصلا به امریکا چه ازروزاول ما نباید وارد مذاکرات می شدیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
از آب گل آلود ماهی گرفتن این روس‌های زرد موی هم جای درنگ و تأمل و کمی شک دارد...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
پس پولی که خرج این غنی سازی شده چی؟ همه چی کشک؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اورانیوم ما مال ماست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
گربه محض رضای خدا موش نمیگیره دسترنج خودمونه باید تو کشور بمونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اقای پوتین نمیخواد در باره ایران نظر بدید ۰ همین قدری که دارید با برادرتون ( جین ) میبرید کافیه ۰ اگر راست میگید به فکر مردم ایران باشید نه کوبا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
روسیه هم که بدش نمیاد ، ضررش رو توی این چند سال مردم ایران با تحریم دادن ، عشق و حالش برا روسیه باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
خیلی بیجا کردند که چنين پیشنهادی دارند. ما این هزینه کردیم، این همه دانشمند شهید شدند در این راه، حالا دو دستی تقدیم شما گردن کلفت ها بکنیم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
خدا بخاد داره یه کارایی انجام میشه من میدونستم عمو پوتین میره چین یه خبرایی هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اورانیوم رو تحویل من بدید پراید مدل 93 خودم رو میدم کلکسیون کنید
