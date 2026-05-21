باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین توصیه کرد که تهران و واشنگتن در مذاکرات خود، انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

به گفته پسکوف، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکرات پشت در‌های بسته، این پیشنهاد را با همتای چینی خود، شی جین پینگ در میان گذاشته است.

سخنگوی کرملین گفت: «آن‌ها در جریان مراسم صرف چای درباره ایران بحث کردند. او (پوتین) این ایده را به اشتراک گذاشت.»

در همین حال، پسکوف از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت: «دقیقاً به همین دلیل است که گفت‌و‌گو پشت در‌های بسته برگزار شد.»

پسکوف در اظهارنظر جداگانه‌ای درباره کوبا گفت که محاصره این جزیره توسط آمریکا، عواقب فاجعه‌باری برای مردم عادی دارد.

وی گفت: «محاصره خود جزیره از نظر ماهیت بی‌سابقه است و عواقب فاجعه‌بار انسانی برای مردم عادی ساکن آنجا دارد. ما معتقدیم که فشار اعمال شده بر کوبا قابل توجیه نیست».

منبع: آناتولی