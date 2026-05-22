باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن بیاتی نیا پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه ارزیابی اش از آماده سازی تیم ملی فوتبال در جام جهانی اظهار کرد: شرایط تیم ملی فوتبال در دور اول آماده سازی مناسب نبود، چون بازیکنان در شرایط مسابقه به اردوی تیم ملی فوتبال نیامدند و از لحاظ بدنسازی عقب بودند. الان ملی پوشان هم باید از لحاظ بدنی به شرایط ایده آل خود برسند تا بتوانند در تیم ملی فوتبال بهتر بازی کنند.

تغییر نسل در تیم ملی فوتبال رخ داده است

او افزود: مسئله دیگر تغییر نسل هست که در تیم ملی فوتبال ما به وجود آمده است. من امیدوارم این جوانان در تیم ملی فوتبال بمانند و جام جهانی را تجربه کنند. اگر این نفرات جوان بتوانند در تیم ملی فوتبال در جام جهانی بازی کنند و تجربه لازم را در این یکی، ۲ سال به دست آورند، در آن صورت نسل خوبی برای تیم ملی فوتبال به وجود می‌آید و حداقل چند بازیکن جوان می‌توانند به آینده فوتبالمان کمک کنند و جایگزین باتجربه‌ها شوند.



بیاتی نیا تصریح کرد: البته ما باید نگاه کنیم که چه برنامه‌ای برای جام جهانی داریم و چگونه می‌خواهیم بازی کنیم و چه فکری داریم و تیم‌های خود را چقدر می‌شناسیم، اما همه اینها به شرایط آماده سازی تیم ملی فوتبال برمی گردد.

بازی درون تیمی یک مقدار می تواند به آماده سازی تیم ملی فوتبال کمک کند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه بازی درون تیمی می‌تواند به تیم ملی فوتبال کمک کند، گفت: به نظرم با این شرایطی که ما داریم، به مقدار کوچک این بازی‌ها می‌تواند به تیم ملی کمک کند. از این به بعد باید بازی های دوستانه، بین المللی، رسمی و با یک کشور دیگر و شرایط خاص خود را داشته باشند تا این بازی‌ها بتوانند ملی پوشان را برای جام جهانی آماده کنند. بازیکنان تیم ملی نمی‌توانند با بازی درون تیمی وارد جام جهانی شوند، آن هم با شرایط سختی که برای کشورمان به وجود آمده است. یکسری شرایط به وجود آمده که تیم ملی فوتبال کشورمان واقعا الان آن امکاناتی که باید داشته باشد را ندارد و باید در جا‌هایی به آنها حق داده شود. هر کدام از ما هم که جای کادر فنی تیم ملی فوتبال بودیم، نیاز داشتیم که بیشتر به ما رسیدگی شود و کامل‌تر و بهتر به جام جهانی برویم و این مسئله‌ای هست که برای فوتبالمان وجود دارد.

برگزاری بازی با تیم هایی مثل گامبیا بهتر از بازی درون تیمی است

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی ترکیه قرار است با تیم‌های گامبیا، مالی و یک تیم باشگاهی ترکیه بازی کند، گفت: برخی از تیم‌های آفریقایی توانایی این را دارند و عملکرد خوبی هم در جام ملت‌های آفریقا داشتند. اگر آنها با نفرات شاخص و بازیکنان کامل خود برابر ایران صف آرایی کنند، خوب است. به هر حال بازی با چنین تیم‌هایی بهتر از بازی با تیم‌های باشگاهی و بازی درون تیمی است و بازی تیم ملی با تیم ملی کشور دیگر شرایط خاص خود را دارد.

بلژیک و مصر قوی هستند

بیاتی نیا درباره اینکه بازی با تیم‌های نیوزیلند، مصر و بلژیک را در جام جهانی چطور ارزیابی می‌کند، گفت: وقتی تیم ملی فوتبال وارد جام جهانی می‌شود، رتبه اش در رنکینگ و تعداد لژیونر‌ها در روندش تاثیر می‌گذارد. مصر بازیکنان بزرگی دارد و در جام ملت‌های آفریقا قهرمان شده است. بلژیک تیمی پرستاره هست. اگر نگاه کنید بلژیک بازیکنان خوب و توانمندی در تیم‌های معروف دنیا دارد و پرمهره است و این نشان دهنده این است که فوتبال قوی دارد و همه ما می‌دانیم.

حریفان می‌توانند شرایط را برای ما در جام جهانی سخت کنند

او خاطر نشان کرد: بلژیک هم در جام ملت‌های اروپا و هم در جام جهانی نشان داده که نسبت به ۱۰ سال قبل خیلی فرق کرده است. نسل جدیدی وارد فوتبال بلژیک شده است و این تیم سبک جدیدی هم ارائه می‌دهد. به نظرم حریفان می‌توانند شرایط را برای ما سخت کنند، چون آمادگی شان بهتر از ما بوده و بازیکنانشان در کوران مسابقات بودند و این‌ها تاثیرمی گذارد. البته ما باید ببینیم که چه برنامه ای داریم و به روش انتخاب بازیکنان برای حضور در جام جهانی و شیوه و روشی که می‌خواهیم برابر حریفان خود بازی کنیم، بستگی دارد.

تیم ملی فوتبال لیاقت صعود از گروهش در جام جهانی را دارد

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان برای اولین بار می‌تواند به دور بعدی جام جهانی صعود کند، گفت: همه ما آرزو داریم که این اتفاق برای ما بیفتد و لیاقت این هم داریم که بعد از چند حضور در جام جهانی به دور بعدی این رقابت‌ها راه یابیم. البته باید در نظر بگیریم که پشت ماجرا‌های امسال چه اتفاقاتی برای ما رخ داده است. شاید اگر شرایط ما مثل گذشته آرمانی‌تر بود، این را انتظار داشتیم که تیم ملی ما به دور بعدی جام جهانی صعود کند. اگر شرایط مهیا شود هنوز هم انتظار صعود تیم ملی از گروهش را داریم، اما ما با شرایط کنونی باید نگاه کنیم که آمادگی تیم ملی در چه سطحی قرار دارد و بعد از آن می‌توانیم در موردش نظر بدهیم.

بیاتی نیا درباره احتمال کارشکنی آمریکا برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گفت: مطمئن باشید که ما این مشکلات را در جام جهانی خواهیم داشت و اینجا فقط بحث فوتبال نیست و پشت آن اتفاقات دیگری از جمله جنگ رخ داده است. آمریکایی‌ها همیشه کارشکنی می‌کنند تا تیم ملی ایران نتیجه نگیرد. امیدوارم این اتفاقات تاثیری بر بازیکنان و کادر فنی و فوتبال ما نگذارد.

او درباره اینکه به نظرش بازیکنان جوان در ترکیب اصلی تیم ملی فوتبال در جام جهانی قرار می‌گیرند، گفت: من از این بابت خوشحال هستم که نسل جدیدی را دارم می‌بینم و ۲۰ بازیکن از لیگ خودمان دارند انتخاب می‌شوند. اینکه ما تغییر نسل می‌دهیم و یکسری بازیکن جوان را وارد تیم ملی می‌کنیم خوب است. به هر حال برخی از بازیکنان زحمات خود را برای فوتبال کشورمان کشیدند و الان کنار رفته‌اند و موقعیت خوبی برای جوانان است. امیدوارم این اتفاق بیفتد و نسل جوان لیاقت این را داشته باشد که چند سال برای فوتبال ما افتخار آفرینی کند.