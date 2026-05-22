باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد موسوی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش گفت: رعایت نکردن نکات ایمنی و نگهداری مقدار قابل توجهی ماده قابل اشتعال بنزین، باعث انفجار و آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در منطقه دوار شهر شوش شد.

وی ادامه داد: ساعت ۱۹:۵ امروز این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی شوش اعلام و به سرعت چهار دستگاه خودروی مهار آتش به محل حادثه اعزام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی دزفول علت این حادثه را نگهداری غیرایمن مقدار قابل توجهی بنزین در داخل منزل و رعایت نکردن مسائل ایمنی اعلام کرد و گفت: این آتش‌سوزی به دلیل شدت و گستردگی در حال سرایت به دیگر ساختمان‌های مجاور بود که با حضور به‌موقع آتش‌نشانان از گسترش آن جلوگیری و آتش مهار شد.

وی ادامه داد: متاسفانه ۲ کودک در این حادثه در همان لحظات اولیه وقوع انفجار به دلیل سوختگی شدید جان خود را از دست دادند و مادر این کودکان نیز به علت شدت جراحت توسط عوامل اورژانس به بیمارستان نظام مافی منتقل شد.

موسوی تاکید کرد: لازم است شهروندان نکات ایمنی و پیشگیری را رعایت کرده و از نگهداری مایعات قابل اشتعال از جمله بنزین در محل سکونت و کار خود جدا خودداری کنند.

منبع: ایرنا