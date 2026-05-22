مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال وبختیاری از وقوع حادثه غرق‌شدگی در رودخانه ارمند خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نفر جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن طاهری از وقوع حادثه غرق‌شدگی در رودخانه ارمند خبر داد و گفت: در این حادثه که ظهرپنجشنبه رخ داد، سه نفر از اهالی روستای ارمند علیا هنگام حضور در حاشیه رودخانه دچار حادثه شدند.

به گفته وی، در این حادثه، یک کودک ۱۲ ساله و یک فرد ۳۵ ساله جان باختند و نفر سوم موفق شد از آب نجات پیدا کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از اعزام تیم‌های تخصصی جست‌و‌جو و نجات غریق به منطقه خبر داد و گفت: نیرو‌های امدادی شامل ۲ تیم از شهرستان خانمیرزا، یک تیم از بروجن و ۲ تیم از شهرکرد در محل حادثه حضور یافتند.

طاهری افزود: عملیات جست‌و‌جو تا تاریکی هوا ادامه داشت و ادامه عملیات برای یافتن افراد حادثه دیده از صبح روز جمعه از سر گرفته می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: غرق شدگی ، رودخانه ارمند
خبرهای مرتبط
مرگ پدر و پسر ماهیگیر در کانال آب
رودخانه ارمند جان مرد ۲۷ ساله را گرفت
پیدا شدن جسد کودک غرق شده در رودخانه ارمند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خلق آثار خوشنویسی به یاد شهدای خدمت + تصاویر
۲ نفر در حادثه غرق‌شدگی رودخانه ارمند چهارمحال و بختیاری جان باختند
۳۰۹ مورد اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری
آخرین اخبار
۲ نفر در حادثه غرق‌شدگی رودخانه ارمند چهارمحال و بختیاری جان باختند
خلق آثار خوشنویسی به یاد شهدای خدمت + تصاویر
۳۰۹ مورد اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری