باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن طاهری از وقوع حادثه غرقشدگی در رودخانه ارمند خبر داد و گفت: در این حادثه که ظهرپنجشنبه رخ داد، سه نفر از اهالی روستای ارمند علیا هنگام حضور در حاشیه رودخانه دچار حادثه شدند.
به گفته وی، در این حادثه، یک کودک ۱۲ ساله و یک فرد ۳۵ ساله جان باختند و نفر سوم موفق شد از آب نجات پیدا کند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از اعزام تیمهای تخصصی جستوجو و نجات غریق به منطقه خبر داد و گفت: نیروهای امدادی شامل ۲ تیم از شهرستان خانمیرزا، یک تیم از بروجن و ۲ تیم از شهرکرد در محل حادثه حضور یافتند.
طاهری افزود: عملیات جستوجو تا تاریکی هوا ادامه داشت و ادامه عملیات برای یافتن افراد حادثه دیده از صبح روز جمعه از سر گرفته میشود.
منبع: ایرنا