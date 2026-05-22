باشگاه خبرنگاران جوان- هادی حقشناس استاندار گیلان در حاشیه امضای تفاهمنامه آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استانهای همجوار اظهار کرد: سیاست کلی کشور حرکت به سمت استفاده از خودروهای کممصرف و هیبریدی است و بر همین اساس توسعه امکان تردد خودروهای منطقه آزاد در استانهای همجوار در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به توافقات انجامشده میان دستگاههای اجرایی و انتظامی افزود: پیش از این نیز تفاهمنامهای میان پلیس گیلان، پلیس مازندران و استانداریهای دو استان منعقد شده بود تا خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی بتوانند در استان مازندران تردد کنند.
به گفته استاندار گیلان، در نشست امروز که با حضور استانداران و معاونان هماهنگی امور اقتصادی هشت استان کشور با محوریت رفع موانع تجارت در دریای خزر برگزار شد، یکی از مهمترین توافقات، گسترش محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی به استانهای گلستان، اردبیل، زنجان و قزوین بود.
حقشناس با اشاره به رفع برخی مشکلات اجرایی تفاهمنامه قبلی بیان کرد: در ماههای گذشته اصل تردد خودروهای منطقه آزاد به استان مازندران حل شده بود، اما برخی مسائل اجرایی از جمله مشکلات مربوط به پوشش بیمهای وجود داشت که در توافق جدید اصلاح شد.
وی با اشاره به شرایط بیمه این خودروها گفت: به طور معمول خودروهایی که در منطقه آزاد انزلی پلاک میشوند دارای پوشش بیمهای برای تردد در سطح استان گیلان هستند، اما در صورت ورود به سایر استانها محدودیتهایی در پوشش بیمهای وجود داشت که بر اساس تفاهمنامه جدید، پوشش بیمهای این خودروها برای استانهای مقصد نیز در نظر گرفته میشود.
استاندار گیلان با اشاره به آثار اجرای این طرح افزود: این اقدام میتواند علاوه بر کاهش مصرف بنزین و استفاده از خودروهای کممصرف و هیبریدی، زمینه ارتقای ایمنی در ترددهای جادهای را فراهم کند و شهروندان استانهای همجوار نیز از ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی بهره بیشتری ببرند.
حقشناس همچنین از راهاندازی دفاتر خدماتی جدید برای تسهیل امور مربوط به خودروهای پلاک منطقه آزاد خبر داد و تصریح کرد: با ابتکار مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، شهروندان برای انجام امور اداری مرتبط با خودروها دیگر مجبور نیستند صرفاً به بندرانزلی مراجعه کنند که در این راستا دفاتر خدماتی منطقه آزاد در مبادی ورودی و خروجی استان از جمله شرق گیلان، رودبار در مسیر تهران و قزوین و همچنین آستارا در مسیر اردبیل راهاندازی خواهد شد تا فرآیند ثبت، انتقال و ارائه خدمات به مالکان خودروها با سهولت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت منطقه آزاد انزلی در توسعه تعاملات اقتصادی شمال کشور افزود: تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد میتواند به تقویت ارتباطات اقتصادی، گردشگری و تجاری میان گیلان و استانهای همجوار کمک کند.
منبع: تسنیم