باشگاه پرسپولیس به خبر بازگشت مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر به این تیم واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود اوسمار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به مدیریت باشگاه لیست بازیکنان مدنظرش را داده است و بازیکنانی همانند دانیال اسماعیلی فر و مهدی ترابی قرار است فصل آینده به پرسپولیس برگردند، اما این موضوع تکذیب شد.

بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه اوسمار به باشگاه لیست داده است، گفت: به هر حال هنوز زمان نقل و انتقالات نرسیده است. همچنین بستن لیست نفرات به تصمیم سازمان لیگ برای ادامه لیگ که به چه شکلی است، بستگی دارد. بحث سهمیه های آسیایی هم باید مشخص شود و بعد از آن به طور تخصصی تر در مورد نقل و انتقالاتمان می توانیم صحبت کنیم. لیستی به ما نرسیده است و زمان زیادی مانده تا به نقل و انتقالات برسیم. بازگشت ترابی و اسماعیلی فر گمانه زنی رسانه ای است و صحت ندارد.