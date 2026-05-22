باشگاه پرسپولیس به خبر بازگشت مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر به این تیم واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود اوسمار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به مدیریت باشگاه لیست بازیکنان مدنظرش را داده است و بازیکنانی همانند  دانیال اسماعیلی فر و مهدی ترابی قرار است فصل آینده به پرسپولیس برگردند، اما این موضوع تکذیب شد. 

 بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس  درباره اینکه اوسمار به باشگاه  لیست داده است، گفت: به هر حال هنوز  زمان نقل و انتقالات نرسیده است. همچنین  بستن لیست نفرات  به تصمیم سازمان لیگ برای ادامه لیگ  که به چه شکلی است،  بستگی دارد. بحث سهمیه های آسیایی هم باید مشخص شود و بعد از آن به طور تخصصی تر در مورد نقل و انتقالاتمان می توانیم صحبت کنیم. لیستی به ما نرسیده است و زمان زیادی مانده تا به نقل و انتقالات برسیم.  بازگشت ترابی و اسماعیلی فر گمانه زنی رسانه ای است و صحت ندارد. 

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، نقل و انتقالاتی
خبرهای مرتبط
سخنگوی باشگاه پرسپولیس:
ما به عنوان نایب قهرمان نیم فصل باید سهمیه آسیا را بگیریم
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مصدومیت چشمی در تمرین تیم ملی فوتبال/ حضور سردار دورسون در بین ملی‌پوشان ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آرین سلیمی قهرمان آسیا شد
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی
آخرین اخبار
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی
آرین سلیمی قهرمان آسیا شد
ولی زاده نایب قهرمان آسیا شد
پیروزی والیبال بلغارستان مقابل اوکراین
پیگیری ویزای تیم ملی فوتبال ایران در آنکارا +فیلم
رکورد دوی ۴۰۰ متر زنان بعد از ۱۴ سال شکسته شد
ببر‌های با تجربه آسیا در جست‌وجوی موفقیتی تازه
سه رنگ‌ها در سودای شکستن طلسم مرحله حذفی
لیست تیم ملی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور محمد صلاح
مظفر: باید شاهد تغییر نسل در فوتسال بانوان باشیم
پیروزی استقلال در برابر نفت آبادان
تیم ملی ووشو در تورنمنت پیمان شانگهای حاضر می شود
تلاش می‌کنیم به افتخارات ووشو در ناگویا نزدیک شویم/ نیاز به حمایت جدی وزارت ورزش داریم
ما به عنوان نایب قهرمان نیم فصل باید سهمیه آسیا را بگیریم
رضوانی: طرحی به نام نهضت ملی شنا تدوین کرده‌ایم/ برای تجهیز استخر‌های کشور به دایو شیرجه ۴۰۰ هزار دلار نیاز داریم