مسابقات لیگ بیست و پنجم فوتبال به خاطر مسائلی به احتمال زیاد نیمه تمام باقی می‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات لیگ برتر فوتبال به خاطر جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران   از روز نهم اسفندماه تعطیل شد و بازی‌های باقی‌مانده هم  برگزار نشدند.   البته فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در اوایل فروردین ماه تصمیم گرفتند که بازی‌ها را برگزار کنند، اما ۱۴ باشگاه با این تصمیم مخالفت کردند.  

به هر حال بعد از برگزاری چند جلسه، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصمیم گرفتند که ادامه مسابقات لیگ برتر بعد از جام جهانی برگزار شود.  

البته بعید به نظر می‌رسد که ادامه  بازی‌های لیگ برتر بعد از جام جهانی برگزار شود، چون خیلی از تیم‌ها به جز پرسپولیس و گل گهر مخالف برگزاری مسابقات هستند.  

همچنین دلایلی وجود دارد که ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال بعد از جام جهانی امکان ندارد. یکی از این دلایل این است که  کشور‌ها در زمان برگزاری جام جهانی حق ندارند مسابقه‌ای برگزار کنند، چون با قانون فیفا مغایرت دارد.  

همچنین طبق قوانین فیفا، با پایان فینال جام جهانی همه بازیکنان باید تا ۲ هفته استراحت کنند و در هیچ رقابتی شرکت نکنند.   به هر حال این قانون فیفا برای حفاظت از سلامتی بازیکنان درنظر گرفته شده است.  

علاوه بر این دو دستورالعمل فیفا، مدت زمان قرارداد اکثر بازیکنان لیگ برتری تا پایان خردادماه است؛ بنابراین اگر قرار باشد که ادامه مسابقات لیگ بیست و پنجم بعد از جام جهانی و حتی اواسط مردادماه هم برگزار شود ممکن است بازیکنان با استناد به قراردادشان دیگر حاضر به انجام بازی نشوند و البته از نظر قانونی هم حق دارند.

ضمن اینکه مهدی تاج هم نتوانست از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اعلام نمایندگان ایران در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان مهلت بگیرد و طبق دستورالعمل قبلی، فدارسیون فوتبال موظف است تا دهم خرداد ماه نمایندگان خود را معرفی کند؛ بنابراین تا روز دهم خردادماه تکلیف نمایندگان ایران برای شرکت در فصل بعدی مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا دو هم معرفی خواهد شد و گفته می‌شود،   تیم‌های استقلال، تراکتور  راهی لیگ نخبگان و  سپاهان  هم رهسپار لیگ قهرمانان آسیا دو می‌شود.

