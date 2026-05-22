بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش نشریه پزشکی «لنست» درباره آسیب‌های وارده به انستیتو پاستور در نتیجه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: تخریب انستیتو پاستور ایران، تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی با نشر فراز‌هایی از گزارش نشریه پزشکی «لنست» درباره آسیب‌های وارده به انستیتو پاستور ایران در نتیجه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به این موسسه، تاکید کرد که تخریب انستیتو پاستور ایران، تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است.

متن پیام بقائی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، به شرح ذیل است:

نشریه معتبر پزشکی «لنست» هشدار داده که آسیب واردشده به انستیتو پاستور ایران در نتیجه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، امنیت بهداشتی کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

لنست در گزارشی نوشته است: «انستیتو پاستور ایران بیش از صد سال یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت کشور بوده است. این مؤسسه نقش اساسی در تولید و توسعه واکسن، خدمات آزمایشگاهی مرجع، تشخیص بیماری‌ها و رصد بیماری‌های عفونی و واگیردار از جمله کرونا، وبا، هاری، سرخک، سل، ایدز و هپاتیت ویروسی داشته است. آسیب به این مؤسسه فقط یک خسارت نمادین نیست، بلکه تهدیدی جدی و فوری برای سلامت عمومی به شمار می‌رود. [..]این مساله تنها به ایران محدود نمی‌شود و می‌تواند بهداشت عمومی در کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.»

حمله به یک مرکز علمی و بهداشتی با بیش از یک قرن سابقه، فقط حمله به یک ساختمان نیست؛ بلکه تعرض به حق برخورداری از سلامتی، حق بهره‌مندی از دانش و حق حیات مردم ایران است.

حمله آمریکا و اسرائیل به انستیتو پاستور ایران، مصداق روشن جنایت جنگی است و عاملان آن باید مواخذه و مجازات شوند.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
قیمتا رو دیدین؟ یه پفک شده صد هزار تومن!! به کجا داریم میریم؟ دخل و خرج هم خونی نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
حاجي تا ده سال دیگر هم نمی‌تونید پاستور و پتروشیمی را بسازید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
شما اگر به فکر بهداشت مردم بودید امکانات رو براشونن در نظر یگرفتین چند روز پیش سفر کردم به یکی از شهرهای کوچک ایران و انقدر کیفیت آب پایین بود که صورتم رو شستم دچار مشکل پوستی شدم شما به فکر مردم نیستید اینم بهداشت مردمه الان حتی خیلی جاها گاز هم ندارن چرا هیچی نمیگید؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اون وحشی ها فقط زبان موشک میفهمند
Iran (Islamic Republic of)
نه به تبعیض طبقاتی
۰۹:۱۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت بین المللی
حق مسلم هر شهروندی ❤️❤️🇮🇷🇮🇷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
از مشکلات اقتصادی مردم گزارش تهیه کنید هر روز مردم فقیرتر میشن
Iran (Islamic Republic of)
نه به اینترنت طبقاتی
۰۹:۱۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت بین المللی حق ماست نه به اینترنت طبقاتی 😵‍💫😵‍💫
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
نه به تبعیض نه به اینترنت طبقاتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
فکری به حال اینترنت کنید مردم اینترنت ملی نمی‌خواهن اینترنت بین المللی حق ماست😒😒
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اورانیوم بدید بمب اتم می‌زنند به ایران
شک نکنید

نترسید
نترسید
مذاکره نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت وصل کنید لطفاااااا نزارید مردم اینهمه التماس نت داشته باشند این حق هر فرد ک دسترسی داشته باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
دارن اینترنت پرو می فروشن چند برابر سود میکنن معلومه که وصل نمیکنن چون پول براشون مهمه نه مردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل رو وصل کنید اینترنت فقط سرگرمی نیست خیلی‌ها با اینترنت کار می‌کنن درک کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
نه به اینترنت
