باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان و تعدادی از مسئولان و شهروندان لبنانی به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام غیرقانونی و ناموجه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم «محمد رضا رئوف شیبانی» سفیر منتخب جمهوری اسلامی ایران در بیروت را به شدت محکوم کرده و این اقدام را نمونه دیگری از یاغی‌گری و بی‌اعتنایی هیأت حاکمه آمریکا به اصول مسلم حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد به ویژه اصل بنیادین احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها می‌داند.

وزارت امور خارجه همچنین اقدام آمریکا در تحریم تعدادی از نمایندگان حزب‌الله در مجلس نمایندگان لبنان، مسئولانی از جنبش امل و چند تن از مسئولان نظامی و امنیتی لبنان را به شدت محکوم می‌کند.

این اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان و فتنه‌انگیزی در جامعه لبنان بوده و نشانه تداوم همدستی هیأت حاکمه آمریکا با رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی در تداوم تجاوز نظامی و ارتکاب جنایات شنیع علیه لبنان است.

بدون تردید گروه‌ها و طبقات مختلف لبنانی با حفظ وحدت و انسجام ملی، از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان دفاع کرده و با دفع تجاوزات و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان، این رژیم را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند گذاشت.

جمهوری اسلامی ایران مصمم به تقویت روابط دوستانه و تاریخی با جمهوری لبنان در ابعاد مختلف و در راستای منافع دو ملت می‌باشد.