باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه سی ان ان آمریکا درباره دلیل تعویق رای گیری گفت، درحالیکه به دلیل غیبت نمایندگان، جمهوری‌خواهان در آستانه شکست در این رای گیری قرار داشتند، رای گیری امروز را لغو کردند.

تارنمای هیل وابسته به کنگره آمریکا نیز اعلام کرد که رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این رای گیری را به‌دلیل به‌حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان جمهوری خواه حاضر به تعویق انداختند.

این قطعنامه توسط «گرگوری میکس» نماینده دموکرات نیویورک و عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس ارائه شد.

این نماینده کنگره به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان و حامی ترامپ، مانع رای‌گیری در مورد این طرح شده است.

او در کنگره افزود: «بسیاری از همکاران جمهوری‌خواه من وقتی به هزینه غذا و هزینه بنزین نگاه می‌کنند، فشار را در داخل کشور احساس می‌کنند.»

دموکرات‌ها بار‌ها در مجلس نمایندگان و سنا تلاش کرده‌اند رای‌گیری‌هایی برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ را برگزار کنند؛ کارزاری که در هفته‌های اخیر ب ه‌تدریج حمایت بیشتری از سوی برخی جمهوری‌خواهان نیز به دست آورده است.

«جیم مک‌گاورن» نماینده ماساچوست در صحن مجلس نمایندگان سخنرانی کرد و پرسید چه بر سر قطعنامه اختیارات جنگی ایران آمده است که قرار بود به رای گذاشته شود؟

او گفت: «آیا ما رای‌گیری نمی‌کنیم، چون مردم آمریکا از این جنگ غیرقانونی که ده‌ها میلیارد دلار هزینه دارد خسته شده‌اند؟ قیمت بنزین سر به فلک کشیده است. مردم توان خرید مواد غذایی خود را ندارند. آیا به همین دلیل آن را کنار می‌گذارید؟»

مجلس سنای آمریکا قطعنامه مشابهی را برای محدود کردن توانایی ترامپ برای انجام دوباره تجاوز نظامی علیه ایران بدون تائید کنگره پیش برد.

لغو رای‌گیری در مجلس نمایندگان در حالی انجام شد که ترامپ اوایل همین هفته در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ادعا کرد: معتقد است کارزار آمریکا علیه ایران در میان مردم محبوب است.

ترامپ در کاخ سفید مدعی شد: «ببینید، همه به من می‌گویند این غیرمحبوب است، اما من فکر می‌کنم وقتی مردم می‌شنوند که موضوع مربوط به سلاح‌های هسته‌ای است - سلاح‌هایی که می‌توانند لس‌آنجلس یا شهر‌های بزرگ را خیلی سریع نابود کنند - در واقع بسیار محبوب است.»

نظرسنجی اخیر سی ان ان نشان می‌دهد که ۷۷ درصد مردم از جمله اکثریت جمهوری‌خواهان می‌گویند سیاست‌های ترامپ باعث افزایش هزینه‌های زندگی در منطقه خودشان شده است.