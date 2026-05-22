باشگاه خبرنگاران جوان - منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی از شامگاه پنجشنبه تا بامداد امروز (جمعه) به مناطقی از کرانه باختری یورش برده‌اند.

به گزارش خبرگزاری شهاب، نظامیان اشغالگر در شهر دورا در جنوب الخلیل به یک ساختمان مسکونی یورش برده و با شلیک بمب‌های صوتی باعث رعب و وحشت ساکنان آن شده‌اند.

گروهی دیگر از نظامیان صهیونیست نیز به مناطق شرقی شهر جنین یورش برده‌اند.

اردوگاه العروب در شمال الخلیل در جنوب کرانه باختری هم مورد یورش نظامیان صهیونیست قرار گرفته است.

جمعیت هلال احمر فلسطین نیز در بیانیه‌ای از زخمی شدن یک جوان با شلیک مستقیم نظامیان اشغالگر در شهرک عنبتا در طولکرم در شمال کرانه باختری خبر داده است.

نظامیان اشغالگر در یورش به شهرک عنبتا در شرق طولکرم، شماری از جوانان فلسطینی را دستگیر کرده‌اند.

نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به شهرک‌های زواتا در غرب نابلس و کفرقدوم در شرق قلقیلیه در شمال کرانه باختری و روستای المغیر در شمال شرق رام الله یورش برده‌اند.