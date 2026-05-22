کارشناس هواشناسی خوزستان گفت: از فردا روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - علیزاده، کارشناس هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما از افزایش گرد و غبار در نواحی غربی، جنوبی و مرکزی استان خبر دادو دلیل این پدیده را وزش نسبتاً شدید باد عنوان کرد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها، رامهرمز امروز با دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان خوزستان بوده است.

کارشناس هواشناسی همچنین اعلام کرد که امروز شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان خواهیم بود. اما این روند کاهشی موقتی است و از فردا، شنبه، تا روز یکشنبه، روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد.

علیزاده شهروندان خوزستانی توصیه می‌شود با توجه به افزایش گرد و غبار، اقدامات لازم برای حفظ سلامتی خود را انجام دهند و از سفرهای غیرضروری در این مناطق خودداری نمایند. همچنین، با توجه به تغییرات دمایی پیش‌رو، تدابیر لازم برای روزهای آینده اتخاذ شود.