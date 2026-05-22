وزیر کشور پاکستان که به منظور پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ در تهران به سر می‌برد، بار دیگر با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که از روز چهارشنبه در تهران حضور دارد و در این مدت ارتباط میان ایران و آمریکا را به منظور دستیابی به چارچوبی برای خاتمه جنگ و چشم‌انداز حل اختلافات با هماهنگی مقامات ارشد پاکستانی فراهم کرده، روز جمعه با سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد.

«محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان عصر پنجشنبه در پیامی اظهار کرد: «ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا واشنگتن و تهران را به‌عنوان میانجی برای دستیابی به توافق صلح گرد هم آوریم.»

طبق گزارش رسانه خبری «الجزیره»، وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که اسلام‌آباد به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.

پاکستان میزبان دور اول مذاکرات میان واشنگتن و تهران در ۲۳ فروردین بود، اما این مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ منجر نشد. این مذاکرات پس از آتش‌بس دو هفته‌ای به میانجی‌گری پاکستان انجام شد که بعدا تمدید شد. از آن زمان، دو طرف پیشنهاد‌ها و راهکار‌های متقابلی را با یکدیگر مبادله کرده‌اند تا زمینه مشترکی برای ازسرگیری مذاکرات به منظور پایان دادن به این جنگ پیدا کنند. در عین حال موضوع انتقال مواد هسته‌ای یا حفظ آن در ایران و مدیریت و کنترل هرمز توسط ایران از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که به نظر هنوز طرفین بر سر آن اختلاف نظر دارند.

منبع: ایسنا

