باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد جلالی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، درمورد شرایط اقلیمی کشور و ضرورت مدیریت بهینه منابع آب گفت: باید چند باور را داشته باشیم. اول این که کشور ما در منطقه خشک و فراخشک دنیا قرار دارد. دوم، با خشکسالی‌های مفرط روبه‌رو بوده‌ایم و سوم، تغییر اقلیم در دنیا، آثار و تبعاتی در کشور ما به همراه داشته است و در این میان، یک فرهنگ غنی سازگاری با محیط زیست کشور را داریم که اگر آن‌ها را به صورت دانش بومی استفاده کنیم و تا حدی، روش‌های با فناوری‌های نوین را به سمت و سوی دانش بومی و فرهنگ‌های قدیمی ببریم، می‌توانند به ما کمک کنند تا از ظرفیت‌های ارزشمند کشور به خوبی استفاده کنیم.

جلالی درمورد نقش مجلس در اجرای ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه ادامه داد: متأسفانه با خشکسالی‌های مفرط روبه‌رو شدیم و احتمالاً موفق نمی‌شویم که به همه مواد قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست با سنجه‌هایی برسیم که در قانون برنامه هفتم هدف‌گذاری شده‌اند‌ و باید به حکمرانی مطلوب برای منابع آب کشور و آن چه که در ماده ۳۸ مبنی بر وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته در حوزه‌های آبریز یا آبخیز اشاره شده است توجه کرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت نیرو موظف است بر اساس قانون جامع آب، اقدام به بستن چاه‌های غیرمجاز کند و با توجه به این که با خشکسالی مفرط روبه‌رو شدیم بخشی از این وظایف وزارت نیروست که باید انجام دهد و حتماً باید به بخش کشاورزی اهمیت دهد.

جلالی ادامه داد: حوزه‌های آب و کشاورزی در قانون پیش‌بینی شده‌اند و باید به سمت بهره‌وری از آب و خاک پیش رفت‌ و وزارت نیرو باید برای صنعت از پساب استفاده کند و قیمت پساب در خیلی از جاها گران‌تر از آبی است که صنعتگر بدنبال آن برای تهیه است و سرمایه‌گذاران بخش صنعت باید به جای آب با کیفیت از پساب استفاده کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی افزود: از سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به دلیل کمبود انرژی، در ساعت‌ها و زمان‌هایی که کشاورز به آب نیاز دارد برای این که بتواند بخش کشاورزی را آبیاری کند وزارت نیرو از طریق قطع برق، آب مورد نیاز را نیز، قطع می‌کند. در نتیجه، اگر وزارت جهاد کشاورزی و نیرو و نفت و تولیدکنندگان و افراد فعال در بخش کشاورزی به یک فهم مشترک برسند و به گونه‌ای رفتار کنند که به تولیدات بخش کشاورزی لطمه وارد نشود یا کمتر آسیب ببینند و هم افزایی صورت بگیرد بسیار کمک‌کننده است.