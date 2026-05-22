باشگاه خبرنگاران جوان - قابلمههای استیل این روزها یکی از محبوبترین انتخابها در آشپزخانههای مدرن هستند؛ هم به دلیل ظاهر براق و حرفهایشان، هم به خاطر دوام بالا و پخت سالمتر. اما واقعیت این است که اگر استفاده اولیه از آنها درست انجام نشود، ممکن است با مشکلاتی مثل چسبیدن غذا، تغییر رنگ کف قابلمه یا حتی کدر شدن سطح آن روبهرو شویم.
برای اولین استفاده از قابلمه استیل، آن را با آب گرم و مایع ملایم بشویید، چند دقیقه آب در آن بجوشانید و در صورت تمایل یک لایه نازک روغن داخلش بمالید.
هنگام پخت، قابلمه را با حرارت متوسط گرم کنید، سپس روغن و بعد مواد غذایی را اضافه کنید تا غذا نچسبد. از قرار دادن قابلمه خالی روی شعله زیاد و ایجاد شوک حرارتی هنگام شستوشو خودداری کنید تا عمر و کیفیت آن حفظ شود.
در ادامه، همه نکاتی که لازم است بدانید را به صورت کامل و منسجم بررسی میکنیم.
قبل از اینکه حتی سراغ شستوشو برویم، بهتر است کمی درباره ساختار قابلمه استیل بدانیم. بیشتر قابلمههای استیل باکیفیت از فولاد ضدزنگ ۱۸/۱۰ ساخته میشوند؛ یعنی ۱۸ درصد کروم و ۱۰ درصد نیکل در ترکیب آنها وجود دارد. کروم باعث مقاومت در برابر زنگزدگی میشود و نیکل به براقبودن و دوام بیشتر کمک میکند.
بسیاری از مدلهای جدید دارای کف چندلایه هستند؛ معمولاً لایهای از آلومینیوم یا مس در میان استیل قرار میگیرد تا انتقال حرارت یکنواختتر انجام شود. این ویژگی باعث میشود غذا بهتر بپزد، اما در عین حال نیازمند مدیریت دقیقتر حرارت است.
همین شناخت اولیه کمک میکند بدانیم چرا استفاده درست از همان روز اول اهمیت دارد. استیل برخلاف تصور عمومی، ذاتاً نچسب نیست؛ بلکه رفتار آن وابسته به تکنیک پخت است.
بسیاری از افراد تصور میکنند قابلمه استیل نیازی به آمادهسازی ندارد و میتوان بلافاصله بعد از خرید، آن را روی شعله گذاشت.
در حالی که اولین استفاده، نقش مهمی در عملکرد آینده آن دارد. اگر این مرحله را اصولی انجام دهید، قابلمهتان سالها برایتان کار میکند بدون اینکه کیفیتش افت کند.
اولین کاری که باید انجام دهید، شستن قابلمه با آب گرم و مایع ظرفشویی ملایم است. در فرآیند تولید، ممکن است ذرات بسیار ریز فلزی یا روغنهای صنعتی محافظ ری سطح باقی مانده باشد. حتی اگر قابلمه کاملاً تمیز به نظر برسد، این شستوشو ضروری است.
از اسفنج نرم استفاده کنید و به هیچ عنوان سراغ سیم ظرفشویی زبر نروید. سطح استیل در همان ابتدای کار اگر خراش بردارد، به مرور بیشتر مستعد جذب لکه میشود.
پس از شستوشو، قابلمه را کامل آبکشی کرده و بلافاصله با دستمال نرم خشک کنید تا از ایجاد لکههای آهکی جلوگیری شود.
بعد از شستوشوی اولیه، قابلمه را تا نیمه از آب پر کنید و اجازه دهید آب حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه بجوشد. این کار نوعی استریلسازی ملایم محسوب میشود و هرگونه باقیمانده احتمالی را از بین میبرد.
اگر بخواهید حرفهایتر عمل کنید، میتوانید چند قطره سرکه سفید به آب اضافه کنید. سرکه کمک میکند فلز درخشش اولیهاش را سریعتر نشان دهد. پس از پایان جوشاندن، اجازه دهید قابلمه خنک شود، آب را خالی کرده و دوباره آن را بشویید و خشک کنید.
گرچه قابلمه استیل مانند چدن نیاز به لایهسازی ضخیم روغن ندارد، اما یک روغندهی سبک میتواند به بهبود عملکرد اولیه آن کمک کند.
قابلمه را روی حرارت ملایم بگذارید تا کمی گرم شود. سپس مقدار کمی روغن مایع داخل آن بریزید و با دستمال تمیز، روغن را به صورت یک لایه بسیار نازک در تمام سطح داخلی پخش کنید.
اجازه دهید روغن کمی گرم شود، اما به نقطه دود نرسد. سپس شعله را خاموش کرده و بعد از خنک شدن، اضافی روغن را پاک کنید. این کار باعث میشود منافذ ریز فلز تا حدی اشباع شوند و در دفعات اول پخت، غذا کمتر بچسبد.
یکی از تفاوتهای اصلی استیل با ظروف نچسب، رفتار آن در برابر حرارت است. استیل به سرعت داغ میشود و گرما را یکنواخت پخش میکند؛ بنابراین استفاده از شعله زیاد معمولاً ضروری نیست.
برای شروع پخت، ابتدا قابلمه را به مدت یک تا دو دقیقه روی حرارت متوسط قرار دهید. سپس چند قطره آب داخل آن بریزید.
اگر قطرات آب به شکل گویهای کوچک روی سطح حرکت کردند، یعنی دما مناسب است. حالا میتوانید روغن را اضافه کنید و بعد مواد غذایی را داخل قابلمه بریزید.
قرار دادن قابلمه خالی روی شعله زیاد یکی از رایجترین اشتباهات است که میتواند باعث ایجاد لکههای رنگینکمانی یا حتی تغییر شکل کف شود.
چسبیدن غذا معمولاً به سه دلیل رخ میدهد: دمای پایین، دمای بیش از حد بالا یا هم زدن زودهنگام. پروتئینها در تماس اولیه با فلز واکنش نشان میدهند و اگر فرصت برشتهشدن پیدا نکنند، میچسبند.
نکته مهم این است که به غذا زمان بدهید. وقتی سطح گوشت یا مرغ به اندازه کافی سرخ شود، به طور طبیعی از کف جدا میشود. صبر در این مرحله، نتیجه را کاملاً تغییر میدهد.
همچنین اضافهکردن نمک در ابتدای سرخکردن ممکن است رطوبت سطحی ایجاد کند و احتمال چسبندگی را بالا ببرد. بهتر است نمک را کمی دیرتر اضافه کنید.
بعضی افراد بعد از چند بار استفاده متوجه لکههای آبی یا طلایی روی سطح داخلی میشوند. این تغییر رنگ معمولاً ناشی از دمای بالا و اکسیداسیون سطحی است و جای نگرانی ندارد.
برای برگرداندن درخشش اولیه، میتوانید کمی سرکه سفید یا محلول آب و جوش شیرین را روی سطح بمالید و سپس آبکشی کنید. این لکهها به معنای خراب شدن قابلمه نیستند، بلکه نتیجه واکنش طبیعی فلز با حرارت هستند.
اجازه دهید قابلمه کاملاً خنک شود. هرگز آب سرد را مستقیماً داخل قابلمه داغ نریزید، چون شوک حرارتی ممکن است باعث تاب برداشتن کف شود. برای شستوشو از آب گرم و مایع ملایم استفاده کنید.
اگر غذایی چسبیده بود، کمی آب داخل قابلمه بریزید و چند دقیقه بجوشانید تا بقایا نرم شوند. سپس با اسفنج نرم تمیز کنید. استفاده مداوم از مواد ساینده قوی به مرور درخشندگی استیل را کاهش میدهد.
اگر برای اولین بار از قابلمه استیل استفاده میکنید، بهتر است با غذاهای آبکی مثل سوپ، خورش یا برنج شروع کنید. این غذاها احتمال چسبندگی کمتری دارند و به شما فرصت میدهند رفتار حرارتی قابلمه را بهتر بشناسید.
بعد از چند بار استفاده، کنترل دما و میزان روغن برایتان طبیعیتر میشود و میتوانید سراغ غذاهای حساستر بروید.
برای حفظ کیفیت قابلمه، از حرارت بسیار بالا به صورت مداوم استفاده نکنید. همیشه اجازه دهید قابلمه به صورت طبیعی خنک شود.
در صورت امکان، از قاشقهای چوبی یا سیلیکونی استفاده کنید تا سطح داخلی خط نیفتد. همچنین قابلمه را در حالی که خیس است داخل کابینت نگذارید.
با رعایت همین نکات ساده، قابلمه استیل میتواند سالها بدون افت کیفیت در آشپزخانه شما کار کند.
در نهایت باید گفت استفاده صحیح از قابلمه استیل از همان روز اول آغاز میشود. شستوشوی دقیق، جوشاندن آب، روغندهی سبک و مدیریت حرارت، چهار اصل کلیدی هستند که تجربه پختوپز شما را کاملاً متفاوت میکنند.
منبع: همشهری آنلاین