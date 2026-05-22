کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می‌شود که هشدار وزش باد را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود که در انجام عملیات کشاورزی باغات و مزارع احتیاط کنند.

وی با تاکید بر استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت شده و درختان جوان، افزود: زنبورداران نسبت به کنترل استحکام و تنظیم دریچه های کندوی زنبور عسل در خلاف جهت وزش باد اقدام کنند.

غلامی ادامه داد: پرورش دهندگان تدابیر لازم در جهت ایمنی هوادهی و غذادهی در استخرهای پرورش آبزیان را اتخاذ کنند و همواره دامداران با توجه به احتمال رخداد صاعقه از چرای دام و تردد در مناطق مرتفع خودداری کنند.

 کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت گفت: کشاورزان از محلول سم پاشی در باغات و مزارع بدلیل گرد و خاک خودداری کنند و همواره گلخانه داران نسبت به تنظیم شدت نور گلخانه و دما اقدام کنند.

براساس اعلام مرکز پایش هواشناسی کشاورزی، میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ۲۸ اردیبهشت ما ۲۲۲.۴ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۲۶.۳ میلی متر است که بارش امسال رشد ۷۶ درصدی نسبت به گذشته را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی، امروز جمعه تمرکز بارش‌ها بیشتر در نوار شمالی کشور باقی خواهد ماند و اهالی این مناطق شاهد آسمانی ابری همراه با رگبار و رعد و برق خواهند بود و در مقابل، در مناطق مرکزی، جنوبی و نیمه غربی کشور، وزش باد پدیده غالب خواهد بود که علاوه بر گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا را برای ساکنان این مناطق به همراه دارد.

