رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: کاهش ۱۵ تا ۱۶ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت سال قبل ناشی از تاخیر در روند پرداخت مطالبات است و هیچ ارتباطی به میزان تولید ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۸۵ همت از کشاورزان خریداری شده که متاسفانه ریالی از مطالبات پرداخت نشده است.

به گفته وی، مسئولان بارها اعلام کردند که مطالبات به زودی پرداخت می شود، از این رو وزیر جهاد و مسئولان دولتی باید زمان دقیق پرداخت مطالبات را پرداخت کنند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به تاخیر در روند پرداخت مطالبات نگرانی هایی وجود دارد و بنده امید و اطمینانی به نحوه پرداخت ندارم‌.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به کاهش ۱۵ تا ۱۶ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل گفت: کاهش خرید بدان معنا نیست که گندم در داخل نیست، بلکه امسال در تولید گندم خودکفا هستیم و نیازی به واردات نداریم، همچنین در خصوص ذخایر استراتژیک مشکلی نداریم به طوریکه در صورت شرایط مناسب خرید دولت حتی نیاز به واردات یک کیلو گندم ندارد، اما با نحوه فعلی پیش بینی می شود که گندم تولیدی هرز رود.