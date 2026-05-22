رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: کاهش ۱۵ تا ۱۶ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت سال قبل ناشی از تاخیر در روند پرداخت مطالبات است و هیچ ارتباطی به میزان تولید ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۸۵ همت از کشاورزان خریداری شده که متاسفانه ریالی از مطالبات پرداخت نشده است.

به گفته وی، مسئولان بارها اعلام کردند که مطالبات به زودی پرداخت می شود، از این رو وزیر جهاد و مسئولان دولتی باید زمان دقیق پرداخت مطالبات را پرداخت کنند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به تاخیر در روند پرداخت مطالبات نگرانی هایی وجود دارد و بنده امید و اطمینانی به نحوه پرداخت ندارم‌.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به کاهش ۱۵ تا ۱۶ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل گفت: کاهش خرید بدان معنا نیست که گندم در داخل نیست، بلکه امسال در تولید گندم خودکفا هستیم و نیازی به واردات نداریم، همچنین در خصوص ذخایر استراتژیک مشکلی نداریم به طوریکه در صورت شرایط مناسب خرید دولت حتی نیاز به واردات یک کیلو گندم ندارد، اما با نحوه فعلی پیش بینی می شود که گندم تولیدی هرز رود.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
خبرهای مرتبط
خودکفایی گندم با استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات ناکام می‌ماند
مشکلی در ارتباط با تامین گندم واحد‌های خبازی و صنف و صنعت وجود ندارد
خرید تضمینی گندم به یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
آخرین اخبار
نوسازی و بازسازی اساسی بیش از ۲۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری
نیازی به واردات حتی یک کیلو گندم نداریم/ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشد
دستگاه‌های اجرایی باید برای عبور از بحران کم‌آبی هم‌افزایی داشته باشند
هشدار وزش باد و بارش به کشاورزان و دامداران
به حضور کارکنان ادارات بعد از ساعت ۱۳ اضافه‌کاری تعلق نمی‌گیرد
توزیع هر کیلو تخم مرغ ۸۰ هزار تومان کمتر از نرخ منطقی/تولید روزانه تخم مرغ ۵۰۰ هزار تن مازاد بر نیاز کشور
کالا‌های اساسی به صورت پایدار تأمین می‌شوند / تشدید نظارت بر بازار وجود دارد
افزایش ۳۰ درصد حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان
عبور طرح ملی اصلاح روشنایی از مرز کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق
واریز بیش از ۴۱۶۰ میلیارد ریال خسارت به مالکان خودروهای آسیب‌دیده از «جنگ رمضان»
تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
ترافیک سنگین در چند محور تهران و شمال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد
ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر تخلیه و بارگیری شد
بورس انرژی به استقبال نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی می‌رود
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد