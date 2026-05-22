رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در شرایطی که تولید تخم مرغ با مازاد روبروست، سیاست واردات امری نادرست است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۸۰ هزارتومان کمتر از قیمت تمام شده عرضه می شود.

به گفته وی، در شرایطی که تخم مرغ تولید داخل جذب نمی شود، واردات تخم مرغ اقدامی ناپسند بوده است و از طرفی قیمت تخم مرغ های وارداتی از تولید داخل بالاتر است.

کاشانی ادامه داد: علی رغم آنکه طی ۴ سال گذشته صادرکننده تخم مرغ بودیم و در شرایط فعلی با مازاد تولید روبرو هستیم به طوریکه حتی پیشنهاد داده بودیم که در راستای حمایت از تولید داخل اقدام به خرید حمایتی کنند، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و بعداز گذشت ۴ سال از خودکفایی بی تدبیری در این خصوص صورت گرفته است که اثرات مخربی بر تولید می گذارد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرد و افزود: روزانه ۵۰۰ هزارتن از تولید مازاد بر نیاز کشور است که با سیاست غیرحمایتی و وارداتی که در پیش گرفتند، اگر این میزان تولید از بین رود دیگر قادر به تنظیم گری نخواهیم بود که در نهایت مصرف کننده بشدت دچار آسیب می شود.

به گفته وی، براساس آمار فروشگاه های زنجیره ای و میادین ۶۰ درصد نیاز مصرف را تامین می کنند که در این حوزه گرانفروشی نداریم، هرچند ممکن است در شرایط فعلی در خرده فروشی ها نوساناتی اتفاق بیفتد.

کاشانی گفت: با توجه به زیان مرغداران طی یکسال اخیر، اگر تولیدکننده نتواند تولید با قیمت مناسب بفروشد، امکان ادامه تولید وجود ندارد و به عبارت دیگر با تشدید مداخله دولتی آسیب هایی به تولید و خودکفایی محصول وارد می کند.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ ، واردات تخم مرغ
خبرهای مرتبط
زیان ۳۵ هزارتومانی مرغداران در فروش هرکیلو تخم مرغ/قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۱۳۰ هزارتومان رسید
قیمت هر کیلو تخم مرغ در وانت‌های سطح شهر به ۱۳۰ هزار تومان رسید
مشکلی در تولید محصولات پروتئینی وجود ندارد/بازار مرغ و تخم مرغ متعادل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
آخرین اخبار
نوسازی و بازسازی اساسی بیش از ۲۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری
نیازی به واردات حتی یک کیلو گندم نداریم/ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشد
دستگاه‌های اجرایی باید برای عبور از بحران کم‌آبی هم‌افزایی داشته باشند
هشدار وزش باد و بارش به کشاورزان و دامداران
به حضور کارکنان ادارات بعد از ساعت ۱۳ اضافه‌کاری تعلق نمی‌گیرد
توزیع هر کیلو تخم مرغ ۸۰ هزار تومان کمتر از نرخ منطقی/تولید روزانه تخم مرغ ۵۰۰ هزار تن مازاد بر نیاز کشور
کالا‌های اساسی به صورت پایدار تأمین می‌شوند / تشدید نظارت بر بازار وجود دارد
افزایش ۳۰ درصد حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان
عبور طرح ملی اصلاح روشنایی از مرز کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق
واریز بیش از ۴۱۶۰ میلیارد ریال خسارت به مالکان خودروهای آسیب‌دیده از «جنگ رمضان»
تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
ترافیک سنگین در چند محور تهران و شمال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد
ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر تخلیه و بارگیری شد
بورس انرژی به استقبال نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی می‌رود
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد