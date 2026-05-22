رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در شرایطی که تولید تخم مرغ با مازاد روبروست، سیاست واردات امری نادرست است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۸۰ هزارتومان کمتر از قیمت تمام شده عرضه می شود.

به گفته وی، در شرایطی که تخم مرغ تولید داخل جذب نمی شود، واردات تخم مرغ اقدامی ناپسند بوده است و از طرفی قیمت تخم مرغ های وارداتی از تولید داخل بالاتر است.

کاشانی ادامه داد: علی رغم آنکه طی ۴ سال گذشته صادرکننده تخم مرغ بودیم و در شرایط فعلی با مازاد تولید روبرو هستیم به طوریکه حتی پیشنهاد داده بودیم که در راستای حمایت از تولید داخل اقدام به خرید حمایتی کنند، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و بعداز گذشت ۴ سال از خودکفایی بی تدبیری در این خصوص صورت گرفته است که اثرات مخربی بر تولید می گذارد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرد و افزود: روزانه ۵۰۰ هزارتن از تولید مازاد بر نیاز کشور است که با سیاست غیرحمایتی و وارداتی که در پیش گرفتند، اگر این میزان تولید از بین رود دیگر قادر به تنظیم گری نخواهیم بود که در نهایت مصرف کننده بشدت دچار آسیب می شود.

به گفته وی، براساس آمار فروشگاه های زنجیره ای و میادین ۶۰ درصد نیاز مصرف را تامین می کنند که در این حوزه گرانفروشی نداریم، هرچند ممکن است در شرایط فعلی در خرده فروشی ها نوساناتی اتفاق بیفتد.

کاشانی گفت: با توجه به زیان مرغداران طی یکسال اخیر، اگر تولیدکننده نتواند تولید با قیمت مناسب بفروشد، امکان ادامه تولید وجود ندارد و به عبارت دیگر با تشدید مداخله دولتی آسیب هایی به تولید و خودکفایی محصول وارد می کند.