باشگاه خبرنگاران جوان - روز پنجشنبه رسانههای غربی گزارش دادند، واشنگتن در تلاش برای ممانعت از ارتقای جایگاه دیپلماتیک فلسطین، نماینده دولت خودگردان فلسطین در نیویورک را به لغو روادید کل هیات نمایندگی تهدید کرده است.
این رسانهها با گزارش اینکه تنش دیپلماتیک میان واشنگتن و تشکیلات خودگردان فلسطین وارد مرحله تازهای شده به نقل از یک سند داخلی فاششده از وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند: ایالات متحده «ریاض منصور»، نماینده دولت فلسطین در سازمان ملل متحد را تحت فشار شدید قرار داده تا از نامزدی خود برای احراز پست نایب رئیسی مجمع عمومی این سازمان کنارهگیری کند.
مرکز این مناقشه، تلاش فلسطینیها برای تقویت جایگاه دیپلماتیک خود در سازمان ملل، از جمله پیگیری عضویت کامل و کسب کرسی نایب رئیسی مجمع عمومی است؛ اقدامی که با مخالفت جدی آمریکا و رژیم صهیونیستی روبهرو شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، در دستورالعملی که هفته جاری برای دیپلماتهای آمریکایی در سفارت این کشور در قدس ارسال شده، صراحتا از آنها خواسته شد به ریاض منصور ابلاغ کنند که تلاش وی برای ورود به هیات رئیسه مجمع عمومی «به تنشها دامن میزند»، طرح صلح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای غزه را تضعیف میکند و در صورت پیگیری، با پیامدهایی همراه خواهد بود.
در همین راستا به نوشته راشاتودی، در پی افشای این فشارها و تهدید به لغو ویزای هیات فلسطینی، نامزدی فلسطین برای کرسی نایب رئیسی مجمع عمومی سازمان ملل در دوره هشتاد و یکم پس گرفته شد و لبنان بهجای فلسطین برای یکی از کرسیهای گروه آسیایی معرفی شد.
بر اساس بیانیه سخنگوی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، نامزدی فلسطین از فهرست گروه آسیایی خارج شده و نامزدی لبنان برای این سمت اعلام شده است.
فشارهای واشنگتن پیشتر نیز کارساز بوده است؛ گفته میشود ریاض منصور اوایل سال جاری میلادی در فوریه، نیز به دنبال لابیگری آمریکا، از نامزدی برای تصدی پست ریاست مجمع عمومی سازمان ملل کنارهگیری کرده بود. قرار است مجمع عمومی در تاریخ ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) رئیس و ۱۶ نایبرئیس جدید خود را انتخاب کند.
ریاض منصور پیشتر در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران، هرگونه نامزدی برای این سمت را تکذیب کرده بود.
طبق این گزارش، دیپلماتهای آمریکایی همچنین مامور شدهاند به مقامهای فلسطینی تذکر دهند اگر «با حسن نیت تعامل نکنند»، هیچ پیشرفتی در زمینه بازپسگیری درآمدهای مالیاتی و گمرکی خود که توسط اسرائیل توقیف شده، حاصل نخواهند کرد. این منابع مالی، بخش عمدهای از بودجه تشکیلات خودگردان فلسطین را تشکیل میدهند که از زمان آغاز جنگ غزه عمدتا مسدود شده است.
تشکیلات خودگردان فلسطین در حال حاضر از وضعیت «ناظر غیرعضو» در سازمان ملل برخوردار است و حق رای در مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی را ندارد. اگرچه مجمع عمومی در سال ۲۰۲۴ از درخواست دولت فلسطین برای عضویت کامل حمایت کرد، اما هرگونه ارتقای وضعیت نیازمند رأی شورای امنیت است؛ جایی که تلاشهای پیشین با وتوی آمریکا مسدود شده است.
بر اساس توافقنامه مقر سازمان ملل در سال ۱۹۴۷، آمریکا موظف است به نمایندگان کشورهای عضو و ناظر برای سفر به نیویورک جهت انجام امور رسمی سازمان ملل روادید اعطا کند. با این حال، واشنگتن پیشتر با استناد به «نگرانیهای امنیت ملی»، از صدور روادید برای برخی مقامهای ایرانی و روسی و همچنین یاسر عرفات، رهبر فقید فلسطین، خودداری کرده بود.