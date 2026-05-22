نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل پس از فشارهای آمریکا نامزدی خود را برای سمت نایب‌رئیسی مجمع عمومی سازمان ملل پس گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز پنجشنبه رسانه‌های غربی گزارش دادند، واشنگتن در تلاش برای ممانعت از ارتقای جایگاه دیپلماتیک فلسطین، نماینده دولت خودگردان فلسطین در نیویورک را به لغو روادید کل هیات نمایندگی تهدید کرده است.

این رسانه‌ها با گزارش اینکه تنش دیپلماتیک میان واشنگتن و تشکیلات خودگردان فلسطین وارد مرحله تازه‌ای شده به نقل از یک سند داخلی فاش‌شده از وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند: ایالات متحده «ریاض منصور»، نماینده دولت فلسطین در سازمان ملل متحد را تحت فشار شدید قرار داده تا از نامزدی خود برای احراز پست نایب رئیسی مجمع عمومی این سازمان کناره‌گیری کند.

مرکز این مناقشه، تلاش فلسطینی‌ها برای تقویت جایگاه دیپلماتیک خود در سازمان ملل، از جمله پیگیری عضویت کامل و کسب کرسی نایب رئیسی مجمع عمومی است؛ اقدامی که با مخالفت جدی آمریکا و رژیم صهیونیستی رو‌به‌رو شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در دستورالعملی که هفته جاری برای دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت این کشور در قدس ارسال شده، صراحتا از آنها خواسته شد به ریاض منصور ابلاغ کنند که تلاش وی برای ورود به هیات رئیسه مجمع عمومی «به تنش‌ها دامن می‌زند»، طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای غزه را تضعیف می‌کند و در صورت پیگیری، با پیامد‌هایی همراه خواهد بود.

در همین راستا به نوشته راشاتودی، در پی افشای این فشار‌ها و تهدید به لغو ویزای هیات فلسطینی، نامزدی فلسطین برای کرسی نایب رئیسی مجمع عمومی سازمان ملل در دوره هشتاد و یکم پس گرفته شد و لبنان به‌جای فلسطین برای یکی از کرسی‌های گروه آسیایی معرفی شد.

بر اساس بیانیه سخنگوی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، نامزدی فلسطین از فهرست گروه آسیایی خارج شده و نامزدی لبنان برای این سمت اعلام شده است.

فشار‌های واشنگتن پیشتر نیز کارساز بوده است؛ گفته می‌شود ریاض منصور اوایل سال جاری میلادی در فوریه، نیز به دنبال لابی‌گری آمریکا، از نامزدی برای تصدی پست ریاست مجمع عمومی سازمان ملل کناره‌گیری کرده بود. قرار است مجمع عمومی در تاریخ ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) رئیس و ۱۶ نایب‌رئیس جدید خود را انتخاب کند.

ریاض منصور پیش‌تر در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران، هرگونه نامزدی برای این سمت را تکذیب کرده بود.

طبق این گزارش، دیپلمات‌های آمریکایی همچنین مامور شده‌اند به مقام‌های فلسطینی تذکر دهند اگر «با حسن نیت تعامل نکنند»، هیچ پیشرفتی در زمینه بازپس‌گیری درآمد‌های مالیاتی و گمرکی خود که توسط اسرائیل توقیف شده، حاصل نخواهند کرد. این منابع مالی، بخش عمده‌ای از بودجه تشکیلات خودگردان فلسطین را تشکیل می‌دهند که از زمان آغاز جنگ غزه عمدتا مسدود شده است.

تشکیلات خودگردان فلسطین در حال حاضر از وضعیت «ناظر غیرعضو» در سازمان ملل برخوردار است و حق رای در مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی را ندارد. اگرچه مجمع عمومی در سال ۲۰۲۴ از درخواست دولت فلسطین برای عضویت کامل حمایت کرد، اما هرگونه ارتقای وضعیت نیازمند رأی شورای امنیت است؛ جایی که تلاش‌های پیشین با وتوی آمریکا مسدود شده است.

بر اساس توافقنامه مقر سازمان ملل در سال ۱۹۴۷، آمریکا موظف است به نمایندگان کشور‌های عضو و ناظر برای سفر به نیویورک جهت انجام امور رسمی سازمان ملل روادید اعطا کند. با این حال، واشنگتن پیشتر با استناد به «نگرانی‌های امنیت ملی»، از صدور روادید برای برخی مقام‌های ایرانی و روسی و همچنین یاسر عرفات، رهبر فقید فلسطین، خودداری کرده بود.

برچسب ها: سازمان ملل ، فلسطین
خبرهای مرتبط
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
شورای امنیت امروز درباره فلسطین تشکیل جلسه می‌دهد/ ارائه اولین گزارش ملادینوف از وضعیت غزه
ایتالیا خواستار تحریم بن‌گویر شد
جلوگیری آمریکا از انتصاب ریاض منصور به عنوان معاون رئیس مجمع عمومی
محکومیت جهانی حمله به ناوگان صمود از سوی ۱۰ کشور
درخواست ۲۰۰ دیپلمات سابق کانادایی براى تحریم رژیم صهیونیستی
اسپانیا: رفتار مقامات اسرائیلی با اعضای ناوگان صمود «وحشیانه و شرم‌آور» بود
افشای خیانت دانشگاه‌های آمریکایی: اجساد اهدایی، زیر تیغ جراحی شبیه‌سازی‌های جنگی اسرائیل
اسپانیا برای ممنوعیت ورود بن‌گویر به اتحادیه اروپا تلاش می‌کند
پروازهای بریتیش ایرویز به اراضی اشغالی تعليق شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
توقف فروش تسلیحات به تایوان در پی جنگ ایران
انتقاد لاوروف از سیاست سلطه‌گری آمریکا و پیشروی ناتو به سمت شرق
تحلیل بلومبرگ از خسارت‌های جنگ ایران/ سرنگونی ۲۴ پهپاد ریپر و خسارت یک میلیارد دلار
فلسطین از نامزدی کرسی نایب‌رئیسی سازمان ملل کناره‌گیری کرد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا