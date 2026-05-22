باشگاه خبرنگاران جوان - یک تحلیل محافظه‌کارانه از بلومبرگ نشان می‌دهد که ایران در جنگ موفق شده با سرنگون کردن ده‌ها پهپاد ریپر آمریکا دست‌کم ۱ میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد کند. برخی از مهم‌ترین محور‌های این گزارش به شرح زیر است:

۱. نابودی دست‌کم ۲۴ پهپاد ریپر آمریکایی

گزارش بلومبرگ ادعا می‌کند ایران تاکنون دست‌کم ۲۴ فروند و احتمالاً تا ۳۰ فروند پهپاد MQ-۹ Reaper آمریکا را از بین برده است. این آمار شامل پهپاد‌هایی است که مستقیماً ساقط شده‌اند و همچنین نمونه‌هایی که پس از آسیب‌دیدگی از رده خارج شده‌اند.

۲. خسارتی نزدیک به یک میلیارد دلار

هر پهپاد ریپر حدود ۳۰ میلیون دلار ارزش دارد و مجموع خسارت واردشده به ناوگان آمریکا نزدیک به یک میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که تنها مربوط به این سامانه بوده و شامل دیگر تجهیزات از دست‌رفته آمریکا نمی‌شود.

۳. از بین رفتن ۲۰ درصد ناوگان آمریکا

بلومبرگ تأکید کرده پهپاد‌های نابودشده معادل حدود ۲۰ درصد کل موجودی پهپاد‌های ریپر آمریکا پیش از آغاز جنگ بوده‌اند؛ بنابراین ایران ضربه‌ای سنگین به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های شناسایی و حمله از راه دور ارتش آمریکا وارد کرده است.

۴. تنوع در تاکتیک‌های پدافندی و ضربتی ایران

برخلاف فرضیات واشنگتن، این پهپاد‌های ضربتی صرفاً در آسمان شکار نشده‌اند؛ بلکه بر اساس آمار‌های لو رفته، بخشی از این ناوگان در جریان حملات موشکی دقیق ایران به پایگاه‌ها روی زمین نابود شده و بخشی دیگر در حین عملیات دچار سانحه شده‌اند.

۵. پهپادی گران‌قیمت و دشوار برای جایگزینی

MQ-۹ Reaper یکی از اصلی‌ترین پهپاد‌های رزمی آمریکا است که به حسگر‌های پیشرفته، دوربین‌های قدرتمند و تسلیحاتی مانند موشک‌های هلفایر و بمب‌های هدایت‌شونده مجهز است. بلومبرگ یادآور شده تولید این پهپاد برای ارتش آمریکا متوقف شده و جایگزینی سریع آنها ممکن نیست.

۶. بخشی از یک فهرست بزرگ‌تر خسارت‌های هوایی آمریکا

بلومبرگ همچنین به دیگر تلفات هوایی آمریکا اشاره کرده است؛ از جمله سقوط یک فروند F-۱۵E، یک فروند A-۱۰، چند جنگنده دیگر، هواپیمای آواکس E-۳، هواپیما‌های سوخت‌رسان KC-۱۳۵ و هواپیما‌های ترابری MC-۱۳۰J. جایگزینی این تجهیزات نیز میلیارد‌ها دلار هزینه خواهد داشت.

۷. تداوم ناامنی آسمان ایران علی‌رغم بمباران‌ها

ادعا‌های مکرر واشنگتن و تل‌آویو مبنی بر نابودی پدافند هوایی ایران با واقعیت میدان همخوانی ندارد؛ ناتوانی در مهار موشک‌های ضدهوایی عیان می‌کند که آسمان ایران حتی پس از موج گسترده حملات، همچنان برای پیشرفته‌ترین هواگرد‌های غربی به شدت ناامن است.

۸. سراب جنگ از راه دور

طبق این تحلیل، ایده پیشبرد جنگ از راه دور و بدون هزینه انسانی برای آمریکا به یک سراب تبدیل شده است. فرسایش دارایی‌های استراتژیک غیرقابل‌جایگزین در پی ضربات ایران، هزینه‌های اقتصادی و لجستیکی جنگ را به مرحله‌ای رسانده که فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه واشنگتن است.

آنچه گفته نشد

نشریه اینترسپت پیش از این گزارش داده وزارت جنگ آمریکا به شدت آمار‌های مربوط به تلفات نظامی‌ها و همچنین خسارت‌های ناشی از جنگ علیه ایران را پنهان می‌کند. این گزارش تنها بخشی از خسارت‌های جنگ را افشا کرده است.