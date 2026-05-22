باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران و عمان طی ۳ تا ۴ سال گذشته حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و عمان همواره افزایش داشته است.

طبق آخرین آمار‌های اعلام شده افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور طی ۳ سال گذشته رتبه ۲ رقمی داشته و شاهد رشد ۳۰ درصدی، ۴۰ درصدی و ۶۰ درصدی هم بوده‌ایم و سال گذشته هم طبق آماری که داریم حجم صادرات ایران به عمان ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ایران همواره با کشور عمان رابطه دوستانه سیاسی داشته است که همین امر موجب گسترش روابط تجاری بین فعالان اقتصادی دو کشور شده است. بر همین اساس به تدریج بخش خصوصی اطمینان پیدا کرده عمان مقصدی است که با وجود تحریم‌ها می‌تواند برای صادرات مجدد (RE EXPORTS) به دیگر کشور‌ها به ویژه کشور‌های آفریقایی در نظر گرفته شود.

در همین راستا سید مرتضی تنهایی عضو اتاق مشتر ک ایران و عمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به مقایسه روش زندگی ایرانیان درعمان و امارات متحده عربی پرداخت؛ دیدگاه هم وطنان نسبت به این دو کشور ریشه در نوع نگرش‌ها و باور‌های ذهنی دارد که عموما جامعه ما صرفا براساس شنیده‌ها بخش پر لیوان را می‌بینند و از مشاهده قسمت خالی آن غفلت می‌ کند و از مواجه با حقایق گریزانند.

وی خاطر نشان کرد: در دو دهه اخیر، مهاجرت ایرانیان به دو کشور امارات متحده عربی و عمان تقسیم شده است و عمده‌ی آن شهر دبی در کشور امارات بوده و کشور عمان نیز سهم بسیار جزئی در آن داشته است.

وی به دلایل انتخاب دبی به عنوان مقصد نخست مهاجرت ایرانیان به جهت راه اندازی کسب و کار اشاره کرد و گفت: جستجوی دنیایی بهتر مبتنی بر رویا‌های بشری، حرکت در لبه تکنولوژی و مدرنیته، جذابیت‌های بصری و هنر تلفیق سنت و تجدد، امنیت ظاهری قابل مشاهده و به رخ کشیده شده از شهر دبی تابلویی کم‌نقص و شهر رویا‌ها ساخته است.

تنهایی در پاسخ به این پرسش که چرا سهم مهاجرت ایرانیان در دو دهه اخیر به عمان در کمترین حالت ممکن بوده است، تصریح کرد: عمان کشوری سنتی، خلوت با مردمی بسیار محجوب و اصیل بوده که از قوم شناسی و ریشه‌ها که بگذریم مردم این کشور نه تنها با امارات عربی متحده بلکه با هیچ کدام از کشور‌های عربی قابل مقایسه نیستند؛ نکته بسیار مهم و جالب در این بررسی مشابهت رفتار بین شهروندان عمانی در تعاملات روزانه بین خودشان همچون شهرستان‌های خودمان بوده و خبری از زندگی‌های شبانه و هیاهوی دبی نیست؛ از منظر فوق، عمان برای عده‌ای که سبک زندگی دبی را مطلوب نظر خود می‌دانند در لیست انتخاب هایشان قرار نمیگیرد.

مشاور سرمایه گذاری‌های کلان در کشور‌های حوزه جی سی سی با تاکید بر اینکه مجرای ورودی برای حضور قانونی در دو کشور عمان و امارات متحده عربی مشترک است، بیان کرد ایرانیان عمدتا به دو شکل ثبت شرکت قانونی و یا ویزای کار کارمندی به جهت ورود به کشور‌های منطقه اقدام می‌کنند؛ در خصوص ثبت شرکت در امارات متحده عربی تاکنون اطلاع رسانی‌های بسیار گسترده‌ای در طول سال‌های اخیر صورت گرفته است، اما این مهم به جهت عدم اطلاع رسانی کافی در عمان محجور واقع شده است.

تنهایی ادامه داد: ثبت یک شرکت برای هم وطنان ایرانی نیز عمدتا به صورت مشارکت چند شریک یا خانوادگی برای آغاز یک فعالیت اقتصادی پایه ریزی می‌شود که هزینه آن در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ ریال عمانی است؛ در همین راستا، متاسفانه هم‌وطنان ایرانی مرجع صحیح مراجعه برای اغاز این فرآیند را نمی‌دانند و در دام افراد سودجو و کلاهبردار قرار می‌گیرند که بیشترین آسیب را متحمل شده و در خیلی از مواقع سبب پشیمانی از مهاجرت می‌گردد. در راستای مشروحه فوق به هم وطنان عزیز توصیه می‌گردد قبل از هر اقدام قانونی در راستای ثبت شرکت با واحد اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور عمان مشورت کنند

وی تصریح کرد: دسته دوم این گروه افراد جویای کار و به دنبال استخدام در کشور‌های عربی هستند این فرصت‌های شغلی در کشور امارات متحده عربی به جهت سرمایه گذاری‌های کلان و حضور غول‌های تجاری و صنعتی بسیار بیشتر از عمان است در حالی که دولت عمان در حال محدود کردن بسیاری از می‌توان به مشاغلی نظیر حسابداری، فروش، منابع انسانی و مدیریت اشاره نمود.

عضو اتاق مشترک ایران و عمان خاطر نشان کرد: براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مراجع رسمی بین المللی ۵۳ درصد از مهاجران حاضر در بازار کار عمان ناراضی، ۳۶ درصد نگران امنیت شغلی و عده‌ای معتقدند عادلانه حقوق نمی‌گیرند، اما از سوی دیگر حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آموزش و خدمات فنی هنوز به دنبال جذب نیروی خارجی متخصص هستند.

وی افزود: دومین معضل برای مهاجران به کشور عمان مبحث مسکن بوده که به طور مثال اجاره یک واحد یک خوابه در منطقه مرکزی شهر همچون عذیبه حداقل از ۲۵۰ ریال عمانی آغاز شده و طبیعتا برای خانواده‌های دارای جمعیت بیشتر این مبلغ به طور میانگین به ۵۰۰ تا ۶۰۰ ریال عمانی افزایش می‌یابد.

عضو اتاق مشترک ایران و عمان خاطر نشان کرد: هزینه مایحتاج زندگی در کشور عمان نیز به صورت ماهیانه بسیار بالا بوده به طوری که یک کیلوگرم گوشت در کشور عمان بین ۵ تا ۶ ریال عمانی، مرغ بین ۲ تا ۴ ریال عمانی است این مبالغ، خانواده تازه مهاجرت کرده به این کشور را تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهد.

تنهایی بیان کرد: یکی دیگر از معضلات افراد تازه مهاجرت کرده به کشور عمان استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی بوده که انگار وجود خارجی ندارد چرا که مردم عمان از خودرو‌های شخصی با مصرف باک متوسط ۱۰ ریال عمانی در هر سوختگیری استفاده می‌نمایند و این مهم یکی از هزینه‌های جدی برای هر مهاجرتی است.

وی به سایر هزینه‌های اساسی یک مهاجر اشاره کرد و گفت: به طور مثال هزینه مراجعه به یک پزشک حتی برای یک سرما خوردگی ساده و یا ترمیم پوسیدگی دندان بالا بوده و شاهد این ادعا رونق بازار توریست سلامت در ایران است و همچنین هزینه‌های مرتبط با آموزش و پرورش و تحصیلات عالیه نیز به سرنوشت موارد قبلی دچار است.

تنهایی اظهار داشت: باتوجه به شرایط پساجنگ علی رقم مانور تبلیغی امپراطوری‌های رسانه‌ای منطقه برای عادی نشان دادن شرایط دبی حقیقتا دیگر خبری از آن ویترین زیبا و اغوا کننده برای پاسپورت ایرانی در امارات متحده نیست و در حال حاضر عمان با تمام سختی‌ها و چالش‌هایی که دارد به جهت ثبات، امنیت اقتصادی و حسن همجواری و علاقه وافر به ایرانیان و فرصت‌های مهجور مانده برای سرمایه گذار خارجی همچنان می‌تواند در مقایسه با سایر کشور‌های عربی بهترین گزینه باشد.

عضو اتاق مشترک ایران و عمان گفت: باتوجه به اینکه شخصیت والای ایرانیان در همه جای دنیا شاخص بوده وواقعا تصویری به جز اندیشمند، مدیرو کارآفرین در اذهان عمومی جهانی نقش نبسته است موید این موضوع است که نگاه سطح پایین و مشاغل پیش پا افتاده در جهان پهناور منتصب به ایرانیان وجود ندارد و در این راستا هموطنان عزیزمان باید با مشورت مراجع اقتصادی ذی ربط، مطالعات میدانی و حضور آزمایشی یک ماه درکشور عمان یک مهاجرت مطمئن را طرح ریزی کنند.

گفتنی است ضرابی رئیس اتاق بازگانی ایران و عمان یکی از موانع سر راه توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور را ریسک‌پذیری پایین عمانی‌ها عنوان کرد و گفت: تجار ایرانی در میان کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس توجه بیشتری به امارات و دبی دارند چنانکه همین الان هم میزان مبادلات ایران با امارات بسیار بیشتر از دیگر کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است و می‌توان با جلب اعتماد و توجه فعالان اقتصادی، آنها را به سوی تجارت با عمان سوق داد.