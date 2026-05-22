باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه را به عنوان سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب ۱۶۸ منصوب کرد.

در حکم انتصاب بقایی آمده است: «بدین وسیله جنابعالی را که یکی از نیروهای انقلابی و متخصص در حقوق بین الملل هستید و تجربیات مناسب در حوزه دیپلماسی داشته و مسئولیت سخنگویی وزارت امور خارجه را هم برعهده دارید، به عنوان سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب ۱۶۸ منصوب می‌کنم.

امیدوارم با دقت و مسئولیت‌پذیری که از شما سراغ دارم، در این سنگر مبارزه بتوانید در روشنگری و تبینی مواضع جمهوری اسلامی ایران در جهان و پاسخگویی به سئوالات مردم نجیب و شجاع ایران موفق باشید.»