باشگاه خبرنگاران جوان - ایالات متحده روز پنجشنبه هفته جاری اعلام کرد که به دلیل جنگ غیرقانونی این کشور علیه ایران که منجر به مصرف شدید مهمات شد و خسارات مالی زیادی به سبب آسیب به دیگر تجهیزات نظامی، از جمله رادار‌ها و انواع هواگرد‌های پیشرفته آن به بار آورد، فروش سامانه‌های تسلیحاتی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار به تایوان را متوقف کرده است.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد: «هانگ کائو» معاون وزیر نیروی دریایی ایالات متحده در جلسه استماع کمیته فرعی تخصیص بودجه دفاعی سنای آمریکا این تصمیم را توضیح داد و مدعی شد که ارتش آمریکا حتی با وجود گزارش‌ها پیرامون کاهش مهمات، همچنان موشک‌ها و سامانه‌های رهگیر کافی در اختیار دارد.

کائو با تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جنگ متجاوزانه با مشارکت رژیم صهیونیستی علیه ایران به اعضای این کمیته گفت: «در حال حاضر برای اطمینان از تامین مهمات مورد نیاز برای عملیات "خشم حماسی" (عملیات متجاوزانه علیه ایران) که البته به مقدار کافی در اختیار داریم، توقف موقتی انجام داده‌ایم. ما فقط اطمینان حاصل می‌کنیم که همه چیز داریم، اما فروش تسلیحات خارجی زمانی که دولت لازم بداند، از سر گرفته خواهد شد.»

کائو افزود که تصویب نهایی فروش تسلیحات به «پیت هگست» وزیر جنگ و «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا بستگی دارد.

در عین حال اظهارات کائو با دلیل اعلام «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف فروش تسلیحات تناقض دارد که تلویحا گفته بود ممکن است فروش تسلیحات به تایوان را به عنوان «ابزاری برای چانه‌زنی» در مذاکرات با چین به تعویق بیندازد.

ترامپ در این‌باره به شبکه فاکس نیوز گفت: «من هنوز آن را تصویب نکرده‌ام. باید ببینیم چه می‌شود. ممکن است انجامش دهم، ممکن هم هست انجام ندهم.»

رئیس‌جمهور آمریکا پس از سفر به چین در جمع خبرنگاران با گفتن این که این موضوع را با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، «با جزییات بسیار» مورد بحث قرار داده است، افزود: «طی بازه زمانی نسبتا کوتاهی تصمیم خود را خواهم گرفت.»

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، ایالات متحده چندین دهه از «شش تضمین» پیروی کرده که مجموعه شش اصل سیاست خارجی است که خظ مشی روابط آمریکا و تایوان در سال ۱۹۸۲ و در دوران ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» بود. بر اساس تضمین دوم، آمریکا برای فروش تسلیحات به تایوان با چین مشورت نمی‌کند.

آناتولی در ادامه نوشت: با وجود ادعای معاون وزیر نیروی دریایی آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا مهمات کافی دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش آمریکا از آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) هزاران موشک را مصرف کرده است؛ نزدیک به نیمی از موشک‌های کروز دوربرد رادارگریز موجود در انبار پنتاگون استفاده شده و ذخایر موشک‌های کروز تاماهاوک، موشک‌های رهگیر سامانه پدافندی پاتریوت، موشک‌های نقطه‌زن و موشک‌های زمین‌پایه اتکمز نیز رو به اتمام است.

همچنین طبق گزارش‌ها، کاخ سفید قصد دارد از کنگره درخواست بودجه تکمیلی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری برای تامین مالی جنگ با ایران کند و بخش قابل توجهی از آن برای بازسازی تسلیحات گران‌قیمت و پیشرفته‌ای است که در طی درگیری‌ها مصرف شده‌اند.

تایوان در میانه جنگ با ایران از دولت ترامپ خواسته است تا فروش تسلیحات را به‌عنوان راهی برای جلوگیری از تجاوز نظامی چین ادامه دهد. پکن طبق اصل «چین واحد» با استقلال تایوان مخالف است و بار‌ها از حمایت تسلیحاتی واشنگتن از این جزیره خودمختار انتقاد کرده و گفته این امر مانع از وحدت دوباره تایوان با چین نخواهد شد.