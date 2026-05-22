باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران در محل افتتاح نیروگاه خورشیدی متانول کاوه، با اشاره به تنوع منابع تولید انرژی برق در کشور گفت: ما طیف متنوعی از نیروگاههای مختلف را در کشور در اختیار داریم که نیروگاههای برقابی نیز بخش مهمی از این ظرفیت را تشکیل میدهند و شرایط نیروگاههای برقابی امسال نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
وی در ادامه با تأکید بر نقش جامعه در پایداری شبکه افزود: ما برای عبور از اوج مصرف سال جاری روی کمک مردم حساب کردهایم و معتقدیم اگر مردم در مدیریت مصرف همکاری کنند، وضعیت تأمین برق امسال بسیار بهتر خواهد بود.
وزیر نیرو در خصوص تجهیزات پایش شبکه گفت: تاکنون حدود ۷ میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شده است و برنامه ما این است که تا پایان سال از مرز ۱۰ میلیون کنتور هوشمند عبور کنیم.
وی افزود: این تجهیزات امکان مدیریت فعال برق مشترکان پرمصرف را فراهم میکند و به ما اجازه میدهد تا برای حفظ پایداری شبکه، از مصرف بیش از حد برق توسط این مشترکان جلوگیری کنیم.
علیآبادی با اشاره به مقابله با سرقت انرژی از سوی ماینرها تصریح کرد: در برخورد با ماینرهای غیرمجاز اقدامات جدی انجام دادهایم و روزانه موارد جدیدی از ماینرهای غیرمجاز کشف میکنیم.
وی با اعلام ظرفیتهای جدید انرژیهای تجدیدپذیر گفت: امروز با وارد مدار شدن ۱۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی متانول کاوه، ظرفیت برق خورشیدی استان مرکزی از ۷۵۰ مگاوات عبور کرد.
علیآبادی با قدردانی از مشارکت سایر نهادها در توسعه انرژی خورشیدی اظهار داشت: وزارت نیرو بدون همکاری سایر ارگانها و بهویژه بخش خصوصی، نمیتوانست به این موفقیتها دست یابد.
وی در پایان با درخواست همکاری عمومی گفت: شناسایی برق غیرمجاز نقش مهمی دارد و به کسانی که ماینرهای غیرمجاز را معرفی کنند، پاداش ویژهای تعلق خواهد گرفت.