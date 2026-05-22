باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر هادی که مخاطبان تلویزیون او را با آثاری، چون «خداحافظ بچه»، «دلدادگان»، «نیسان آبی» و مجموعه‌های پرمخاطب دیگر می‌شناسند، کارگردانی سریال «صفا با خانواده» را برعهده دارد؛ اثری که با فضایی متفاوت و روایتی تازه همراه مخاطبان خواهد بود.

همچنین احمد مهرانفر، بازیگر سینما و تلویزیون، یکی از چهره‌های اصلی این سریال است؛ حضوری که کنجکاوی بسیاری از مخاطبان را برای تماشای این مجموعه برانگیخته است.

«صفا با خانواده» با فضایی خانوادگی، اجتماعی و طنز، تلاش دارد روایتی تازه از همدلی، بحران و روابط انسانی را در بستر اتفاقات روز‌های جنگ به تصویر بکشد.