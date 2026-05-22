باشگاه خبرنگاران جوان - توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس، لیست ۲۶ نفره و نهایی سه‌شیرها را برای جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد.

در لیست اعلام شده توخل، بازیکنان مطرحی مانند فیل فودن، هری مگوایر، کول پالمر و ترنت الکساندرآرنولد کنار گذاشته‌ شده‌اند و نام‌شان در لیست نهایی دیده نمی‌شود.

غایبان بحث‌برانگیزتری هم مانند آدام وارتون (کریستال پالاس)، لوئیس هال (نیوکاسل)، لوک شاو (منچستر یونایتد)، الکس اسکات (بورنموث)، لوی کولویل (چلسی)، جارود بوون (وستهام)، فیکایو توموری (میلان)، مایلز لوئیس-اسکلی (آرسنال)، کانر گالاگر (تاتنهام)، جیمز گارنر (اورتون) و مورگان گیبس وایت (ناتینگهام فارست) وجود دارند. لازم به یادآوری است که گیبس وایت با ۱۴ گل، بیشترین گل زده را میان تمام بازیکنان انگلیسی در لیگ برتر این فصل به ثمر رسانده است.

با این حال هری کین و جود بلینگهام تیمی را رهبری خواهند کرد که چهره‌های آشنای زیادی را مانند پیکفورد، استونز، رایس، هندرسون... مارکوس رشفورد از بارسلونا در خود جا داده است.

تنها هشت بازیکن پیکفورد، رایس، استونز، هندرسون، کین، رشفورد، ساکا و بلینگهام که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حضور داشتند، در لیست جام جهانی ۲۰۲۶ دیده می‌شوند.

توخل همچنین با دعوت از جد اسپنس (تاتنهام)، جارل کوانساه (بایر لورکوزن) و تینو لیورامنتو (نیوکاسل) همه را شگفت‌زده کرده است.

توخل در توجیه برخی از تصمیمات بحث‌برانگیز خود گفت: گروه و تیم در اولویت خواهند بود و قرار نیست ۲۶ نفر برتر انتخاب شوند. در ۳ روز گذشته تماس‌های زیادی داشتم و تصمیم دشواری باید می‌‎گرفتم. حالا با اعلام لیست، آسوده و پر از هیجان هستم. دیدن شور و شوق کسانی که دعوت شده‌اند به شما یک مزیت و وضوح خاص می‌دهد. کمی بیش از یک هفته دیگر، برای جام جهانی استارت خواهیم زد و بی‌صبرانه منتظر آن لحظه هستم.

هری کین نیز گفت: بسیار مفتخرم که به جام جهانی دیگری می‌روم. هرگز این فرصت‌ها را بدیهی فرض نکنید. این چیزی است که شما در کودکی رویای آن را دارید. بی‌صبرانه منتظرم تا به آنجا بروم!

لازم به یادآوری است که انگلیس در گروه L قرار گرفت. آنها اولین بازی خود را در ۱۷ ژوئن مقابل کرواسی انجام خواهند داد، در ۲۳ ژوئن با غنا روبرو می‌شوند و در ۲۷ ژوئن مرحله گروهی را مقابل پاناما به پایان می‌رسانند.

لیست نهایی تیم ملی انگلیس به شرح زیر است:

دروازه‌بانان:

جردن پیکفورد (اورتون)، دین هندرسون (کریستال پالاس) و جیمز ترافورد (منچسترسیتی).

مدافعان:

ازری کونسا (استون ویلا)، جان استونز (منچسترسیتی)، ژارل کوانساه (بایر لورکوزن)، مارک گوئهی (منچسترسیتی)، ریس جیمز (چلسی)، نیکو اوریلی (منچسترسیتی)، دن برن (نیوکاسل) و تینو لیورامنتو (نیوکاسل).

هافبک‌ها:

دکلان رایس (آرسنال)، الیوت اندرسون (ناتینگهام فارست)، کوبی ماینو (منچستر یونایتد)، مورگان راجرز (استون ویلا)، جود بلینگهام (رئال مادرید)، جردن هندرسون (برنتفورد)

مهاجمان:

هری کین (بایرن مونیخ)، ایوان تونی (الاهلی)، بوکایو ساکا (آرسنال)، مارکوس رشفورد (بارسلونا)، آنتونی گوردون (نیوکاسل)، نونی مادوئکه (آرسنال)، ابرچی ایزه (آرسنال) و اولی واتکینز (استون ویلا)