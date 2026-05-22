باشگاه خبرنگاران جوان - گروه بهرهبرداری مأموریت فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در راستای بهرهبرداری از فناوریهای فضایی و پایش مخاطرات محیطی، وضعیت توده گرد و غبار ورودی به کشور را با استفاده از تصاویر و دادههای ماهوارهای مورد بررسی قرار داد.
بر اساس اعلام این گروه، نتایج حاصل از پایشهای ماهوارهای نشان میدهد منشأ اصلی توده گرد و غبار شناساییشده در تاریخ ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، کشور عراق بوده است. همچنین تحلیل دادهها، پیشروی این پدیده در استانهای غربی کشور را نشان میدهد.
گروه بهرهبرداری مأموریت فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با استفاده از فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای، پایش مستمر پدیدههای محیطی و طبیعی را در دستور کار دارد.
استفاده از دادههای فضایی در رصد پدیدههایی مانند گرد و غبار، سیلاب و آتشسوزی، امکان تحلیل دقیقتر شرایط محیطی، شناسایی کانونهای بحران و کمک به تصمیمگیری دستگاههای مسئول را فراهم میکند.
منبع: وزارت ارتباطات