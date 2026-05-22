باشگاه خبرنگاران جوان؛ حبیب جمشیدی مدیرکل سازمان راهداری گفت: در سال گذشته، با واردات ۴۶۶ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری و ۷۴ دستگاه ماشین‌آلات سنگین از ناوگان تولید داخلی، ظرفیت این ناوگان برای تسریع در اجرای عملیات‌های راهداری تقویت شده است.

وی اظهار کرد: همچنین با خرید ۱۰۲ دستگاه کامیون و کشنده تولید داخلی، اقدامات مناسبی در زمینه نوسازی و ارتقاء عملکرد کاری ماشین‌آلات راهداری صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران از خرید ۳۰۰ دستگاه تجهیزات راهداری و زمستانی و تحقق صد درصدی هدفگذاری سالانه در این زمینه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: به منظور ارتقاء توان عملیاتی و بازده کاری ماشین‌آلات فعال در کشور، بازسازی اساسی، تعمیرات و راه‌اندازی ۱۲۱۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری صورت گرفته است.

جمشیدی سپس به بیان اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت منسجم و یکپارچه ناوگان راهداری فعال در سطح کشور پرداخت و تأکید کرد: به همین منظور و با راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های مدل توزیع و تخصیص ماشین‌آلات نگهداری راه‌ها و همچنین سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جانمایی و تخصیص ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی در راه‌ها، برنامه‌ریزی برای مدیریت بهینه امکانات و افزایش توان عملیاتی حوزه راهداری صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ساماندهی مخازن سوخت، راه‌اندازی مرکز آنالیز روغن و راه‌اندازی سامانه مأموریت ماشین‌آلات و استقرار آزمایشی آن در سه استان کشور از دیگر اقداماتی است که سال گذشته با هدف بهبود و ارتقاء کارایی ماشین‌آلات راهداری کشور اجرایی شده است.