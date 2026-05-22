رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت:همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و در راستای برنامه‌ریزی منسجم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، روزشمار الکترونیکی اربعین ۱۴۰۵ در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نصب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رضا اکبری از نصب روزشمار الکترونیکی اربعین ۱۴۰۵ در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سازمان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام همزمان در ادارات کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای ایلام، خوزستان و کرمانشاه نیز انجام شد تا روند آماده‌سازی‌ها با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

اکبری افزود: اطلاع‌رسانی روزشمار اربعین حسینی در جهت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، ارتقای خدمات رفاهی و بهبود زیرساخت‌های محورهای مواصلاتی و پایانه‌های مرزی انجام شده است و نمادی از عزم جدی این سازمان برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران حسینی است که فرآیند هماهنگی و پایش اقدامات را در سطح ستاد و استان‌ها تقویت خواهد کرد.

به گفته رئیس سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای، عملیات جابه‌جایی زائران از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همراهی اصناف و رانندگان، آماده‌سازی راه‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها در پایانه‌ها و مرزهای اربعینی، از جمله اقدامات این سازمان در جهت تسهیل سفرهای اربعین است، از این‌رو تکمیل و آماده‌سازی پروژه‌های عمرانی جاده‌ای و پایانه‌های شش‌گانه مرزی، پیش از آغاز سفرهای هموطنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا و با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای استقبال از سفرهای اربعین حسینی سال جاری، در نخستین جلسه اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ و نصب روزشمار اربعین، فعالیت‌ها به صورت نظام‌مند و مبتنی بر برنامه عملکردی تدوین‌شده در این راستا اجرایی می‌شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
تعدادی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شدند
سامانه ثبت و ارزیابی خسارات جنگ رمضان ویژه حمل‌ونقل هوایی راه‌اندازی شد
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
آخرین اخبار
نوسازی و بازسازی اساسی بیش از ۲۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری
نیازی به واردات حتی یک کیلو گندم نداریم/ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشد
دستگاه‌های اجرایی باید برای عبور از بحران کم‌آبی هم‌افزایی داشته باشند
هشدار وزش باد و بارش به کشاورزان و دامداران
به حضور کارکنان ادارات بعد از ساعت ۱۳ اضافه‌کاری تعلق نمی‌گیرد
توزیع هر کیلو تخم مرغ ۸۰ هزار تومان کمتر از نرخ منطقی/تولید روزانه تخم مرغ ۵۰۰ هزار تن مازاد بر نیاز کشور
کالا‌های اساسی به صورت پایدار تأمین می‌شوند / تشدید نظارت بر بازار وجود دارد
افزایش ۳۰ درصد حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان
عبور طرح ملی اصلاح روشنایی از مرز کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق
واریز بیش از ۴۱۶۰ میلیارد ریال خسارت به مالکان خودروهای آسیب‌دیده از «جنگ رمضان»
تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
ترافیک سنگین در چند محور تهران و شمال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد
ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر تخلیه و بارگیری شد
بورس انرژی به استقبال نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی می‌رود
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد