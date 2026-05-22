طرح مأموریت ماکان با هدف ترویج رفتار مسئولانه دانش‌آموزان در قبال طبیعت و زنده نگه داشتن یاد شهید ماکان نصیری اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در مراسمی که به صورت ارتباط برخط با وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، طرح مأموریت ماکان برای اجرا در استان قم تبیین و ابلاغ گردید.

سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، در این مراسم دانش‌آموزان را به یادگیری دانش زیست‌محیطی و رفتار مسئولانه در قبال طبیعت تشویق کرد و گفت: دانش‌آموزان باید نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی در خانه و مدرسه مراقبت کنند.

در پایان این مراسم، از اعضای تئاتر محیط‌زیستی تقدیر شد و به یاد شهید «ماکان نصیری» و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این دانش‌آموز شهید، نهالی غرس گردید.

ابلاغ طرح «مأموریت ماکان» در قم؛ ترویج فرهنگ زیست‌محیطی در مدارس

شهید ماکان نصیری، تنها دانش‌آموز مفقودالاثر شهدای دبستان شجره طیبه میناب است.

منبع:محیط زیست قم

برچسب ها: محیط زیست قم ، مدارس قم
