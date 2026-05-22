باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی که به صورت ارتباط برخط با وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، طرح مأموریت ماکان برای اجرا در استان قم تبیین و ابلاغ گردید.

سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، در این مراسم دانش‌آموزان را به یادگیری دانش زیست‌محیطی و رفتار مسئولانه در قبال طبیعت تشویق کرد و گفت: دانش‌آموزان باید نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی در خانه و مدرسه مراقبت کنند.

در پایان این مراسم، از اعضای تئاتر محیط‌زیستی تقدیر شد و به یاد شهید «ماکان نصیری» و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این دانش‌آموز شهید، نهالی غرس گردید.

شهید ماکان نصیری، تنها دانش‌آموز مفقودالاثر شهدای دبستان شجره طیبه میناب است.

منبع:محیط زیست قم