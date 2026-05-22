آنروا با وحشتناک توصیف کردن اوضاع نوار غزه اعلام کرد که به دلیل مصوبات رژیم اسرائیل، این آژانس دیگر قادر به واردات دارو به غزه و کرانه باختری نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی موسوم آنروا، وضعیت عمومی در نوار غزه را بسیار وحشتناک توصیف کرد. دکتر «آکیهیرو سیتا» مدیر بخش بهداشت این آژانس تاکید کرد که غزه همچنان از پیامد‌های به اصطلاح «آتش‌بس» رنج می‌برد؛ چرا که مردم همچنان کشته می‌شوند و تدارکات و کمک‌های کافی نیز به دست آنها نمی‌رسد.

سیتا توضیح داد که به دلیل پیش‌نویس قانون‌هایی که پارلمان رژیم تروریستی اسرائیل (کنست) علیه آنروا ارائه کرده است، این آژانس دیگر قادر به وارد کردن دارو به غزه و کرانه باختری نیست.

وی در همین راستا اشاره کرد که در ابتدای سال جاری میلادی، دو مرکز بهداشتی در قدس شرقی به نام‌های مرکز بهداشتی «القدس» و «شعفاط» که سالانه به حدود ۱۱ هزار بیمار خدمات‌رسانی می‌کردند، از دست رفته‌اند.

در سطح داخلی و عملیاتی نیز مدیر بخش بهداشت فاش کرد که آنروا از یک بحران مالی شدید رنج می‌برد؛ به طوری که از ابتدای فوریه سال جاری، حقوق کارکنان ۲۰ درصد و ساعات کاری آنها نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است.

او همچنین تاکید کرد که کمک‌ها به میزان کافی ارسال نمی‌شوند و زندگی در این باریکه همچنان اسفبار است. وی خاطرنشان کرد که بسیاری از کارکنان این آژانس سازمان ملل هنوز در چادر‌ها زندگی می‌کنند.

این در حالی است که اشغالگران اسرائیلی همچنان به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه که در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ منعقد شد، ادامه می‌دهند.

منبع: المیادین