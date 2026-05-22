باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مراکش در سال جاری به لطف بازگشت بارندگی‌ها پس از هفت سال خشکسالی، پیش‌بینی می‌کند که فصل زراعی شکوفایی را تجربه کند؛ با این حال، به دلیل پیامد‌های جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه است که عمدتا بر قیمت گازوئیل و کود‌های شیمیایی تاثیر گذاشته است.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص این بخش در مقایسه با فصل گذشته حدود ۱۵ درصد رشد داشته باشد. اما آن‌طور که کشاورزان حومه رباط، پایتخت مراکش به خبرگزاری «فرانس پرس» گفته‌اند، کشت‌های بهاره و تابستانه با افزایش قیمت مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در اواسط مارس، دولت مراکش برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، طرح حمایت از بخش حمل‌ونقل را اعلام کرد؛ با این حال، به گفته کشاورزانی که با «فرانس پرس» گفت‌و‌گو کرده‌اند، این کمک‌ها نتوانسته است ثبات قیمت‌ها را حفظ کند. این بحران با ادامه بسته بودن تقریبا کامل تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، شدت بیشتری یافته است.

تاثیر بر قیمت‌ها

«رشید بن علی»، رئیس کنفدراسیون کشاورزی و توسعه روستایی مراکش، می‌گوید که افزایش هزینه‌های تولید عمدتاً مربوط به «گازوئیل و کود‌های ازته» است، اما «ما هنوز برآورد‌های دقیقی از میزان این افزایش‌ها در دست نداریم.»

طبق آمار‌های رسمی، بخش کشاورزی حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی مراکش را تشکیل می‌دهد و ۲۴.۵ درصد از فرصت‌های شغلی را تامین می‌کند. بن‌علی پیش‌بینی می‌کند که افزایش هزینه‌های تولید «بر حجم یا کیفیت تولید تاثیری نخواهد گذاشت»، اما «به طور خودکار در قیمت» محصولات در بازار منعکس خواهد شد.

منبع: المیادین