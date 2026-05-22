باشگاه خبرنگاران جوان - بخش گردشگری خاورمیانه، سال ۲۰۲۶ را با قدرت قابل توجهی آغاز کرد که ناشی از استراتژیهای گردشگری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، گسترش اتصال خطوط هوایی و سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری در زیرساختها در سراسر عربستان سعودی، امارات و قطر بود.
شهرهایی مانند دوحه، ریاض و جده شاهد افزایش تقاضای جهانی سفر بودند و جایگاه آن منطقه را به عنوان پلی حیاتی بین اروپا، آسیا و آفریقا تقویت میکردند؛ اما تشدید تنشهای اخیر در خاورمیانه و جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نوسانات جدیدی را در صنعت سفر و گردشگری به همراه داشته است.
با این حال، مقالهای در روزنامه نیویورکتایمز با عنوان «جنگ ایران در حال فلج کردن یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است» به بررسی پیامدهای گسترده جنگ ایران، بسته شدن تنگه هرمز و حملات مستقیم به زیرساختهای انرژی قطر پرداخته و نوشته است: حملات آمریکا و اسراییل علیه ایران و در مقابل آسیب به تاسیسات راهبردی قطر، ضربهای سنگین به ساختار اقتصادی و برنامههای توسعهای این کشور وارد کرده و چشمانداز دوحه برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از بازیگران اصلی گردشگری و تجارت در منطقه خلیجفارس را با چالشهای کمسابقه مواجه ساخته است.
بر اساس گزارشها، مرکز صنعتی تولید گاز قطر در منطقه رأسلفّان تعطیل شده و مسیرهای منتهی به این قطب انرژی نیز عملاً مسدود است؛ رخدادی که نهتنها صادرات حیاتی گاز طبیعی مایع این کشور را مختل کرده، بلکه زنجیرههای تأمین، حملونقل و فعالیتهای اقتصادی وابسته به آن را نیز در وضعیت اختلال قرار داده است.
این تحولات در شرایطی رخ داده که قطر طی سالهای اخیر، با سرمایهگذاریهای کلان در حوزه گردشگری، هتلسازی، حملونقل هوایی، برگزاری رویدادهای بینالمللی و توسعه زیرساختهای شهری، تلاش میکرد اقتصاد خود را از وابستگی مطلق به انرژی فاصله داده و به سمت رونق دادن به صنعت گردشگری حرکت کند.
برخی کارشناسان حوزه گردشگری نسبت به تبعات گسترده این تحولات بر صنعت گردشگری غرب آسیا هشدار میدهند. آنان معتقدند این بحران نهتنها زیرساختهای فیزیکی، بلکه اعتبار و برند گردشگری این منطقه را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است.
محمد فرزاد میرزایی قلعه، مدیرعامل زیست بوم گردشگری کشور و پژوهشگر حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، با اشاره به پیامدهای مستقیم این بحران بر صنعت گردشگری منطقه، میگوید: در چند هفته اخیر، زنجیره ارزش گردشگری کشورهای غرب آسیا متحمل حدود ۱۳۰ میلیارد دلار خسارت شده و لغو نزدیک به ۱۷ هزار پرواز، ضربهای سنگین به اعتبار این منطقه بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان وارد کرده است.
میرزایی قلعه در ادامه به سیاستهای چند دهه اخیر کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ سال است که این کشورها تلاش کردهاند در کنار درآمدهای نفتی، گردشگری را بهعنوان منبع پایدار اقتصادی توسعه دهند و برای این هدف، میلیاردها دلار در زیرساخت و برندسازی هزینه کردهاند. اما این سرمایهگذاریها در مدت کوتاهی تحت تأثیر جنگ اخیر آسیب جدی دیده است.
منبع: فارس