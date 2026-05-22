رئیس جمهور روسیه می‌گوید به ارتش برای حمله تلافی‌جویانه علیه اوکراین دستور آماده‌باش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌گوید که به ارتش دستور داده است تا برای تلافی حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانشجویی در منطقه لوهانسک آماده شوند.

پوتین در مراسمی در مسکو گفت که حمله شبانه اوکراین به یک دانشگاه دولتی تربیت معلم در منطقه لوهانسک، تصادفی نبوده است، زیرا سه موج پهپاد به یک مکان اصابت کردند.

او تأکید کرد: «هیچ تأسیسات نظامی در نزدیکی ساختمانی که هدف قرار گرفت، وجود ندارد. بنابراین، هیچ مبنایی برای ادعای کی‌یف مبنی بر اینکه گلوله‌ها به دلیل عملکرد سیستم‌های دفاع هوایی یا قابلیت‌های جنگ الکترونیکی ما به ساختمان اصابت کرده‌اند، وجود ندارد». 

علاوه بر این، رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که این حمله ماهیت «تروریستی» دولت اوکراین را تأیید می‌کند.

روسیه صبح امروز از حمله پهپادی اوکراین به یک خوابگاه دانشجویی خبر داد و آن را «جنایتی هولناک» توصیف کرد.گفته شده در زمان حمله، ۸۶ کودک و معلم داخل ساختمان بوده‌اند و برخی از آنها زیر آوار گرفتار شده‌اند. بیشتر قربانیان بین ۱۴ تا ۱۸ ساله بودند.

لوهانسک که روسیه در ماه آوریل کنترل کامل آن را به دست گرفت، یکی از چهار منطقه اوکراین است که کاملا توسط روسیه تصرف شده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: لوهانسک ، ولادیمیر پوتین ، جنگ اوکراین
