در ادامه مسابقات آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، علیرضا سیفی در دسته ۶۵ کیلوگرم به مدال طلا و روح‌الله رستمی به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری که در الجزایر در حال برگزاری است، علیرضا سیفی در دسته ۶۵ کیلوگرم امروز جمعه به روی تخته رفت و در حرکت‌های اول و دوم موفق به مهار وزنه‌های ۱۸۳ و ۱۸۸ کیلوگرم شد و توانست به مدال طلا دسته ۶۵ کیلوگرم دست پیدا کند.

در ادامه این مسابقات، روح الله رستمی ملی پوش دسته ۸۸ کیلوگرم در حرکت اول خود وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت‌های دوم و سوم به ترتیب وزنه‌های ۱۸۰ و ۱۹۰ کیلوگرم را بالای سر برد و با ثبت رکورد ۵۴۰ کیلوگرم مدال برنز مجموع را کسب کرد.

پیش از این مهدیه محمدیان در دسته ۵۵ کیلوگرم به مدال برنز و نقره مجموعه مسابقات و علیرضا ایزدی در دسته ۵۹ کیلوگرم به مدال برنز و در مجموع حرکت‌ها به مدال طلا دست پیدا کردند.

مسابقات پاراوزنه برداری آزاد الجزایر تا سوم خرداد ادامه دارد.

منبع: ایسنا 

