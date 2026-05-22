باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طبق گزارش کنگره که در روزنامه «دیلی میل» منتشر شده است، ۴۲ فروند هواپیمای آمریکایی در جنگ ایران نابود شده یا آسیب دیده‌اند؛ از جمله ۳ جنگنده به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار که نابود شده‌اند.

به گزارش روزنامه انگلیسی «دیلی میل»، در این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های کنگره ارائه شده، آمده است که در مجموع ۳۲ فروند هواگرد نابود شده‌اند؛ از جمله ۲۴ پهپاد از نوع «MQ-۹ Reaper» که ارزش هر فروند آن حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و این تلفات از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه رخ داده است.

این آمار شامل ۴ فروند جنگنده از نوع «F-۱۵E Strike Eagle» است که سرنگون شدند. بر اساس این گزارش، دو فروند هواپیمای «MC-۱۳۰J Commando II» در جریان عملیات نجات ادعایی، پس از ناتوانی در برخاستن، به طور عمدی روی زمین در خاک ایران منهدم شدند؛ این هواپیما نسخه ویژه‌ای از هواپیما‌های سوپر هرکولس است که در عملیات‌های مخفیانه استفاده می‌شود. در همان عملیات، یک فروند هواپیمای پشتیبانی نزدیک هوایی از نوع «A-۱۰ Warthog» نیز با آتش نیرو‌های ایرانی سرنگون شد.

همچنین یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا از نوع «KC-۱۳۵» در ۱۲ مارس در عراق سقوط کرد که منجر به کشته شدن تمامی ۶ خدمه آن شد. به گزارش دیلی میل، ۱۰ فروند هواگرد نیز در جنگ در ایران آسیب دیده‌اند؛ از جمله ۶ فروند هواپیما که در جریان موج حملات موشکی و پهپادی ایران، در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی روی زمین قرار داشتند.

در میان آنها، یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوایی (آواکس) از نوع «E-۳ Sentry» ــ که یکی از ارزشمندترین هواپیما‌های شناسایی نیروی هوایی آمریکا به شمار می‌رود. علاوه بر این، یک فروند بالگرد از نوع «HH-۶۰W Jolly Green II» نیز در جریان ماموریت جست‌و‌جو و نجات مربوط به جنگنده سرنگون‌شده‌ی «F-۱۵E»، بر اثر شلیک تسلیحات سبک آسیب دید.

گزارش‌های مجزا نشان می‌دهند که آمار واقعی بالاتر از این است؛ چرا که طبق گزارش شبکه آمریکایی ای بی سی نیوز، چهار فروند بالگرد عملیات ویژه از نوع «Little Bird» نیز در جریان عملیات نجات نابود شده‌اند، تلفاتی که در آمار کنگره دیده نمی‌شود.

افزایش فزاینده هزینه‌های جنگ در زمانی رخ می‌دهد که ترامپ با فشار‌های فزاینده‌ای برای پایان دادن به این درگیری مواجه است، چرا که انسداد تنگه هرمز باعث ایجاد اختلال در بازار‌های جهانی شده است.

منبع: آر تی