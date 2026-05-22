باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران عصر امروز جمعه اول خرداد از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد تهران شد تا شخصا بر تمرینات شاگردانش نظارت کند. عباس نظریان سرپرست تیم ملی مردان و رحمان محمدی‌راد مربی تیم با حضور در فرودگاه، از سرمربی تیم ملی استقبال کردند.

با ورود پیاتزا به ایران و پس از تغییر برنامه اردوی برون‌مرزی ترکیه، مرحله نهایی تمرینات تیم ملی با حضور تمامی نفرات، از جمله لژیونر‌ها و ستاره‌های بازگشته از لیگ قهرمانان آسیا، به‌صورت متمرکز در کمپ تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود.

سرمربی تیم ملی که در هفته‌های اخیر عملکرد ملی‌پوشان را به صورت آنلاین زیر نظر داشت، از فردا با حضور در سالن تمرین، هدایت مستقیم تیم را بر عهده خواهد گرفت تا فضای رقابتی میان بازیکنان برای رسیدن به لیست نهایی اعزامی به لیگ ملت‌ها، به اوج خود برسد.

پیاتزا در نخستین اظهارنظر خود پس از ورود به ایران گفت: از حضور دوباره در ایران بسیار خوشحالم و برای ملاقات مجدد با بازیکنان اشتیاق دارم. اولین نکته مهم این است که باید بلافاصله کار را به صورت جدی آغاز کنیم.

وی با تمجید از عملکرد دستیارانش در طول این مدت افزود: از روند آماده‌سازی تیم بسیار راضی هستم؛ رحمان (محمدی‌راد) در این مدت به معنای واقعی کلمه دیوانه‌وار کار کرد. ما در طول این دوره طولانیِ دوری، مدام با یکدیگر در تماس بودیم و صحبت‌های زیادی برای پیشبرد برنامه‌ها داشتیم.

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به کمبود زمان تا آغاز لیگ ملت‌ها خاطرنشان کرد: زمان زیادی در پیش نداریم، اما هدف‌گذاری ما مشخص است؛ می‌خواهیم به قدرتمندترین تیمی تبدیل شویم که قادر است با تمام حریفان بجنگد و در زمین مسابقه با قدرت مبارزه کند. در اولین فرصت، شرایط تک‌تک بازیکنان را به‌صورت دقیق بررسی خواهم کرد.

تیم ملی والیبال ایران طبق برنامه تنظیم‌شده، نهم خردادماه برای برگزاری اردوی تدارکاتی و انجام دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی برزیل، تهران را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد.

رقابت‌های مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از ۲۰ خردادماه آغاز می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در هفته‌های اول تا سوم به ترتیب در کشور‌های برزیل، فرانسه و صربستان به میدان خواهند رفت.