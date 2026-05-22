باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای شمالی اعلام کرد که تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است و رانندگان از هرگونه سفر غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند.

محرابی‌نیا توضیح داد: ترافیک سنگین در محور چالوس (شمال به جنوب) محدوده ماسال تا مجلار، ولی‌آباد، سرودار تا بیلقان ترافیک سنگین در محور هراز را شاهد هستیم.

او بیان کرد:مسیر جنوب به شمال: محدوده شاه‌اندشت و سه‌راهی چلو محدوده نارنجستان تا سه‌راهی چلو، شاه‌اندشت تا آب‌اسک، پیست آبعلی و شهر رودهن ،ترافیک سنگین در محور فیروزکوه محدوده شهر دماوند و چناران را شاهد هستیم .

وی افزود:ترافیک سنگین در آزادراه رشت–قزوین محدوده سراوان و شهر رودبار و محور قدیم بومهن–تهران محدوده شهر بومهن و شمس‌آباد تا جاجرود را شاهد هستیم.

او گفت: ترافیک سنگین در آزادراه پردیس–تهران محدوده شمس‌آباد تا تونل شماره ۱ را شاهد هستیم.

وی افزود: تردد در آزادراه قزوین–رشت، آزادراه تهران–شمال (مسیر شمال به جنوب)، محور فیروزکوه (جنوب به شمال)، محور قدیم تهران–بومهن و آزادراه تهران–پردیس در حال حاضر روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا در پایان با اشاره به وضعیت جوی تصریح کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات دچار مه‌گرفتگی هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی است.