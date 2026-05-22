ناشران تا ساعت ۱۴ جمعه اول خرداد در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بیش از ۴۰۲ هزار نسخه کتاب فروختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تازه‌ترین آمار هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را از روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۴ روز جمعه (۱ خرداد۱۴۰۵) اعلام کرد.

وی با اشاره به مشارکت گسترده ناشران و استقبال مخاطبان عنوان کرد: در نمایشگاه مجازی کتاب هفتم ناشران داخلی در مجموع ۴۷۶ هزار و ۵۳۹ عنوان کتاب را در قالب نسخه‌های چاپی و دیجیتال برای فروش عرضه کرده‌اند. همچنین در بخش ناشران خارجی نیز ۱۸ هزار و ۴۶۳ عنوان کتاب (لاتین و عربی) در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

حیدری در ادامه به آمار نهایی سفارش‌ها و فروش اشاره کرد و گفت: با استقبال پرشور علاقه‌مندان به کتاب، تا این لحظه ۱۵۰ هزار و ۳۰۵ سفارش در سامانه نمایشگاه مجازی کتاب هفتم به ثبت رسیده است.

قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره میزان فروش عناوین و نسخه‌ها نیز اشاره کرد: بر اساس گزارش‌ها، ۹۷ هزار و ۱۹۶ عنوان کتاب توسط مخاطبان خریداری شده است که این تعداد در مجموع شامل ۴۰۲ هزار و ۱۵۲ نسخه کتاب فروخته‌شده است.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.