باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- محمد شکیبی نسب در نشست هماندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حملونقل که با حضور مسئولان ارشد هشت استان کشور برگزار شد، افزود: برای موفقیت در مسیر توسعه تجارت و حملونقل، باید هماهنگی و همافزایی میان همه بخشهای مرتبط، از جمله استانداریها، متولیان ذیربط در امر تشریفات ترخیص کالا، بخش خصوصی و متولیان حملونقل تقویت شود و موفقیت این مسیر با نگاه مشترک همه مجموعهها برای رفع موانع امکانپذیر است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که امکانات موجود به بهترین شکل در خدمت تسهیل تجارت قرار گیرد.
شکیبی نسب اضافه کرد: با پیگیری تصمیمات مشترک میتوان به بهبود روند حملونقل، افزایش نقش استانها در توسعه اقتصادی و دسترسی بیدغدغه کالاها در هر شرایطی کمک کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای زیرساختی بنادر شمالی، تصریح کرد: مجموع ظرفیت انبارها ۶۴۸ هزار متر مربع، ظرفیت سیلوها ۷۴۷.۵ هزار تن و ظرفیت نگهداری روغن خام ۲۶۰ هزار تن است.
شکیبی نسب از همکاری دستگاههای دخیل در تشریفات ترخیص و گمرک در ایام جنگ تحمیلی سوم تقدیر کرد.