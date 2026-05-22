معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران بر هم افزایی و هماهنگی فراگیر دستگاه‌های اجرایی هشت استان کشور برای تحقق کامل ظرفیت بنادر شمالی در حوزه واردات و صادرات تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- محمد شکیبی‌ نسب در نشست هم‌اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل‌ونقل که با حضور مسئولان ارشد هشت استان کشور برگزار شد، افزود: برای موفقیت در مسیر توسعه تجارت و حمل‌ونقل، باید هماهنگی و هم‌افزایی میان همه بخش‌های مرتبط، از جمله استانداری‌ها، متولیان ذیربط در امر تشریفات ترخیص کالا، بخش خصوصی و متولیان حمل‌ونقل تقویت شود و موفقیت این مسیر با نگاه مشترک همه مجموعه‌ها برای رفع موانع امکان‌پذیر است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امکانات موجود به بهترین شکل در خدمت تسهیل تجارت قرار گیرد.

شکیبی نسب اضافه کرد: با پیگیری تصمیمات مشترک می‌توان به بهبود روند حمل‌ونقل، افزایش نقش استان‌ها در توسعه اقتصادی و دسترسی بی‌دغدغه کالاها در هر شرایطی کمک کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی بنادر شمالی، تصریح کرد: مجموع ظرفیت انبارها ۶۴۸ هزار متر مربع، ظرفیت سیلوها ۷۴۷.۵ هزار تن و ظرفیت نگهداری روغن خام ۲۶۰ هزار تن است.

شکیبی نسب از همکاری دستگاه‌های دخیل در تشریفات ترخیص و گمرک در ایام جنگ تحمیلی سوم تقدیر کرد.

