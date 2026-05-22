سومین دیدار از رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا، گرامیداشت شهدای میناب با برتری استقلال برابر نفت زاگرس جنوبی جهرم به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا که از دوشنبه گذشته با حضور سه تیم استقلال تهران، پالایش نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم و با نام شهدای میناب در کرج آغاز شد، امروز (جمعه اول خرداد) با برگزاری دیدار سوم پیگیری شد که طی آن تیم‌های استقلال و نفت زاگرس جنوبی جهرم رو در روی هم قرار گرفتند.  

در این دیدار تیم استقلال با نتیجه ١٠٢ بر ۹۵ حریف خود را شکست داد. این دومین برد استقلال در رقابت‌های سه گانه بود.  

استقلال پیش از این و در دومین دیدار مسابقات انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا که چهارشنبه گذشته برگزار شد، برابر نفت آبادان پیروز شده بود.  

همچنین روز دوشنبه و در روز نخست رقابت‌های انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا، نفت آبادان در مصاف با نفت زاگرس جنوبی جهرم پیروز شده بود.  

رقابت‌های سه گانه انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا روز شنبه با برگزاری چهارمین دیدار پیگیری می‌شود.  

برنامه دیدار‌های گروهی به این شرح است:

شنبه ۲ خرداد

پالایش نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم

یکشنبه ۳ خرداد

استقلال تهران - پالایش نفت آبادان

دوشنبه ۴ خرداد

نفت زاگرس جنوبی جهرم - استقلال تهران

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، بسکتبال ، استقلال
خبرهای مرتبط
پورحیدری: لیگ امسال خوب بود، اما حقوق‌ها باید افزایش یابد+ فیلم
آکادمی سحر نیامد/ استقلال قهرمان لیگ برتر بسکتبال زنان شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر هندبال بانوان
انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا؛
نفت آبادان مقابل جهرمی ها پیروز شد
پیروزی استقلال در برابر نفت آبادان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
عنابی‌ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
اعلام لیست جنجالی انگلیس برای جام‌جهانی
پیاتزا: از حضور دوباره در ایران بسیار خوشحالم/ باید کار را به صورت جدی آغاز کنیم
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
آخرین اخبار
سفر تقوی به بانکوک برای شرکت در اجلاس هیئت‌ رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا
انتخابی بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا/ ثبت دومين برد استقلال با غلبه بر نفت جهرم
پیاتزا: از حضور دوباره در ایران بسیار خوشحالم/ باید کار را به صورت جدی آغاز کنیم
مدال طلا و برنز نمایندگان پاراوزنه‌بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
امضای تفاهمنامه همکاری‌ میان کمیته‌ های ملی پارالمپیک ایران و روسیه
اعلام لیست جنجالی انگلیس برای جام‌جهانی
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی‌ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است