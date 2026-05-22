بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، اتحادیه اروپا را مجبور به لغو یک‌ساله تعرفه واردات کود کرد تا بحران کشاورزی غرب مهار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که بسته ماندن تنگه هرمز سبب افزایش قیمت کود شده، اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کنترل بازار تعرفه‌های واردات کود نیتروژن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آورد.

این اقدام شامل کود‌های نیتروژن و مواد اولیه کلیدی مانند اوره و آمونیاک می‌شود تا فشار بر کشاورزان و تولیدکنندگان اروپایی کاهش یابد.

پیش از این فائو (سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد) اعلام کرد که بحران در تنگه هرمز با افزایش قیمت انرژی آغاز می‌شود، سپس به کود‌ها و بذر‌ها سرایت می‌کند و به دنبال آن با کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی همراه خواهد شد تا در نهایت به یک تورم غذایی مستقیم تبدیل شود که مصرف‌کنندگان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فائو هشدار داده که در صورت تداوم تنش‌های مرتبط با انسداد تنگه هرمز و عدم اقدام سریع و موثر دولت‌ها، احتمال وقوع یک بحران شدید در قیمت جهانی غذا ظرف شش تا دوازده ماه آینده وجود دارد.

منبع: الجزیره

