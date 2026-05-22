مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: بارش باران به صورت پراکنده در بسیاری از نقاط کشور تا اواسط هفته ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:امشب شاهد ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در برخی نقاط کشور هستیم.

وی افزود: امشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، دامنه و ارتفاعات سمنان در بعضی ساعات ابرناکی،رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت را شاهد هستیم.

او بیان کرد:روز شنبه (دوم خرداد) بارش در مناطق ذکر شده به صورت رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت.

وی توضیح داد: روزهای یکشنبه و دوشنبه (سوم و چهارم خرداد) در برخی مناطق شمال غرب رگبار باران و در ارتفاعات رشته کوه البرز رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

او گفت: امشب در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق، مرکز و جنوب کشور، روز شنبه در شرق، روز یکشنبه در نیمه غربی روز دوشنبه در غرب،جنوب غرب، مرکز، شمال شرق، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و روز سه‌شنبه در مرکز استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و شرق کشور در بعضی ساعات به سبب وزش باد شدید خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در سه روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

