باشگاه خبرنگاران جوان - اجلاس هیئترئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا روزهای جمعه و شنبه یکم و دوم خردادماه در بانکوک تایلند برگزار میشود.
با توجه به اهمیت بالای این اجلاس و تأکید کنفدراسیون والیبال آسیا بر حضور فیزیکی اعضا در جلسات، سید میلاد تقوی چهارشنبهشب تهران را به مقصد پایتخت تایلند ترک کرد.
این اجلاس که از مهمترین رویدادهای تصمیمگیرنده در سطح والیبال قاره کهن محسوب میشود، طی روزهای جمعه و شنبه در بانکوک برگزار خواهد شد تا سیاستگذاریها و برنامههای آتی والیبال آسیا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
رئیس فدراسیون والیبال کشورمان پس از پایان این اجلاس و انجام رایزنیهای لازم با مسئولین آسیایی، روز یکشنبه بانکوک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.