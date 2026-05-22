رئیس فدراسیون والیبال ایران، برای حضور در اجلاس هیئت‌رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا عازم بانکوک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجلاس هیئت‌رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا روز‌های جمعه و شنبه یکم و دوم خردادماه در بانکوک تایلند برگزار می‌شود.

با توجه به اهمیت بالای این اجلاس و تأکید کنفدراسیون والیبال آسیا بر حضور فیزیکی اعضا در جلسات، سید میلاد تقوی چهارشنبه‌شب تهران را به مقصد پایتخت تایلند ترک کرد.

این اجلاس که از مهم‌ترین رویداد‌های تصمیم‌گیرنده در سطح والیبال قاره کهن محسوب می‌شود، طی روز‌های جمعه و شنبه در بانکوک برگزار خواهد شد تا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های آتی والیبال آسیا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

رئیس فدراسیون والیبال کشورمان پس از پایان این اجلاس و انجام رایزنی‌های لازم با مسئولین آسیایی، روز یکشنبه بانکوک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

برچسب ها: میلاد تقوی ، کنفدراسیون والیبال آسیا ، فدراسیون والیبال ، والیبال
خبرهای مرتبط
پیاتزا: از حضور دوباره در ایران بسیار خوشحالم/ باید کار را به صورت جدی آغاز کنیم
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
عنابی‌ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
اعلام لیست جنجالی انگلیس برای جام‌جهانی
پیاتزا: از حضور دوباره در ایران بسیار خوشحالم/ باید کار را به صورت جدی آغاز کنیم
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
آخرین اخبار
سفر تقوی به بانکوک برای شرکت در اجلاس هیئت‌ رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا
انتخابی بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا/ ثبت دومين برد استقلال با غلبه بر نفت جهرم
پیاتزا: از حضور دوباره در ایران بسیار خوشحالم/ باید کار را به صورت جدی آغاز کنیم
مدال طلا و برنز نمایندگان پاراوزنه‌بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
امضای تفاهمنامه همکاری‌ میان کمیته‌ های ملی پارالمپیک ایران و روسیه
اعلام لیست جنجالی انگلیس برای جام‌جهانی
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی‌ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است