باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ۷ کشور بزرگ غربی امروز (جمعه) از رژیم تروریستی اسرائیل خواستند تا توسعه شهرکسازیها در کرانه باختری را متوقف و تشدید خشونتهای شهرکنشینان را مهار کند. آنها رژیم تروریستی اسرائیل را به دامن زدن به تنشها در منطقه، تضعیف ثبات و از بین بردن چشمانداز راهحل تشکیل دو دولتی متهم کردند.
انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیهای مشترک اعلام کردند که وضعیت در کرانه باختری طی چند ماه گذشته به شکل چشمگیری وخیمتر شده است. در این بیانیه آمده است که خشونت شهرکنشینان به سطحی بیسابقه رسیده و علاوه بر آن، سیاستها و اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل ، از جمله تصویب شهرکسازیهای جدید، ثبات و چشمانداز راهحل تشکیل دو دولتی را تضعیف میکند.
این بیانیه از رژیم تروریستی اسرائیل خواست تا به توسعه شهرکسازیها و اختیارات اداری خود پایان دهد، پاسخگویی در قبال خشونت شهرکنشینان را تضمین کند و درباره اتهامات مطرحشده علیه نیروهای صهیونیستی تحقیق به عمل آورد.
صادرکنندگان این بیانیه همچنین طرح شهرکسازی رژیم تروریستی اسرائیل موسوم به «E۱» را محکوم کردند؛ پروژه جدیدی برای ساخت حدود ۳۴۰۰ واحد شهرکنشینی در کرانه باختری اشغالی در مساحتی بالغ بر ۱۲ کیلومتر مربع. آنها هشدار دادند که این اقدام «نقض شدید قوانین بینالمللی» خواهد بود.
این بیانیه به شرکتها هشدار داد که در مناقصههای پروژههای ساختوساز در منطقه «E۱» یا دیگر پروژههای توسعه شهرکسازی شرکت نکنند و خواستار توجه آنها به پیامدهای قانونی و خطر همدستی در نقض شدید قوانین بینالمللی شد.
این کشورها همچنین رژیم تروریستی اسرائیل را به لغو محدودیتهای مالی اعمالشده بر تشکیلات خودگردان و اقتصاد فلسطین ترغیب کردند و یادآور شدند که با فراخوانهای مربوط به الحاق اراضی فلسطینی و کوچاندن اجباری ساکنان فلسطینی «به شدت» مخالف هستند.
منبع: الجزیره