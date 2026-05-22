ترامپ با اشاره ضمنی به گفتگوهای جاری با میانجیگران پاکستانی، گفت که در مراسم عروسی پسر بزرگ خود شرکت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در مراسم عروسی پسر بزرگش «دونالد ترامپ جونیور» که این آخر هفته برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که «شرایط مربوط به دولت» اجازه این کار را به او نمی‌دهد و باید برای انجام برخی امور در واشنگتن بماند.

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفته بود که سعی می‌کند در مراسم عروسی شرکت کند، اما زمان‌بندی آن برایش مناسب نیست. او گفت: «من چیزی به نام ایران و چیز‌های دیگر دارم». 

سی‌ان‌ان روز پنجشنبه به نقل از دو فرد آگاه گزارش داد که عروسی پسر بزرگ ترامپ این آخر هفته در یک جزیره کوچک در باهاما برگزار می‌شود. 

دولت ترامپ در حال حاضر درگیر مذاکرات دیپلماتیک با میانجیگری پاکستان است که هدف آن دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران است. 

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه عصر امروز اعلام کرد که یک هیئت قطری در حال حاضر در حال مذاکره با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران است. وی افزود که گفت‌و‌گو‌ها وارد «نقطه عطف» شده، اما در عین حال روشن کرد که هرگونه درخواست برای انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران رد خواهد شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مراسم عروسی ، مذاکرات آتش بس
۴۲ هواپیمای آمریکایی در طول جنگ با ایران از دست رفته یا آسیب دیده‌اند
عصبانیت اسرائیل از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به توافق با ایران
مدیر اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
الهی عزایتان شود.
۱۸
۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
کور خوندی که ایران تسلیم تو شود. مرگ بر تو
۱۴
۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
وای چه خبر مهمی
۱
۱۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
انشالله داغ بچه هاشو ببینه و چه بهتر درشب عروسی پسرش باشه
۲۰
۱۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
خاک تو سرت دلم برای پسرت سوخت
۱۶
۴
