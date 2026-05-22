باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبگاه «آکسیوس» ادعا کرد که «میانجیها در تلاش هستند تا نگارش نهایی یادداشت تفاهمی را که شامل توافقی میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ است، تکمیل کنند.»
در همین رابطه، شبکه آمریکایی «سیبیاس» به نقل از یک مقام بلندپایه پاکستانی اعلام کرد که «دیدارهای محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان در تهران، مذاکرات را در مسیری مهم و رو به جلو سوق داده است.»
بر اساس این توافق، ابتدا طرفها متعهد به پایان دادن جنگ میشوند و سپس دورهای ۳۰ روزه آغاز میشود که طی آن طرفها درباره توافقی جامعتر گفتوگو میکنند. این توافق جامعتر به مسئله هستهای ایران هم میپردازد.
پاکستان، قطر، عربستان، مصر و ترکیه همگی در این میانجیگری مشارکت داشتهاند.
پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «پیشرفتهای اندکی حاصل شده است. نمیخواهم اغراق کنم، اما کمی پویایی وجود داشته و این خوب است.»
