وبگاه آکسیوس از گام‌های پایانی میانجی‌های بین‌المللی برای تکمیل پیش‌نویس توافق آتش‌بس و پایان جنگ میان تهران و واشنگتن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبگاه «آکسیوس» ادعا کرد که «میانجی‌ها در تلاش هستند تا نگارش نهایی یادداشت تفاهمی را که شامل توافقی میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ است، تکمیل کنند.»

در همین رابطه، شبکه آمریکایی «سی‌بی‌اس» به نقل از یک مقام بلندپایه پاکستانی اعلام کرد که «دیدار‌های محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان در تهران، مذاکرات را در مسیری مهم و رو به جلو سوق داده است.»

بر اساس این توافق، ابتدا طرف‌ها متعهد به پایان دادن جنگ می‌شوند و سپس دوره‌ای ۳۰ روزه آغاز می‌شود که طی آن طرف‌ها درباره توافقی جامع‌تر گفت‌و‌گو می‌کنند. این توافق جامع‌تر به مسئله هسته‌ای ایران هم می‌پردازد.

پاکستان، قطر، عربستان، مصر و ترکیه همگی در این میانجیگری مشارکت داشته‌اند.

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «پیشرفت‌های اندکی حاصل شده است. نمی‌خواهم اغراق کنم، اما کمی پویایی وجود داشته و این خوب است.»

منبع: النشره

برچسب ها: مذاکرات ایران ، جنگ با ایران ، اسلام آباد
خبرهای مرتبط
۴۲ هواپیمای آمریکایی در طول جنگ با ایران از دست رفته یا آسیب دیده‌اند
چگونه جنگ علیه ایران شکوفایی زراعی مراکش را تهدید می‌کند؟
ابتکار پنج ماده‌ای چین و پاکستان برای پایان دادن به جنگ
بیانیه مشترک پکن و مسکو در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۲۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
توافقی در کار نیست همه چیز یه بازی سیاسی است توسط خود ترامپ. اونها در فکر یه حمله نهایی هستن حمله به مراکز استانها و نابودی تاسیسات مهم و کلیدی در مرکز استانها بطوریکه بحران شدید در کل کشور ایجاد کنن. این ترامپ با قدرتی که داره همه کشورها را فریب داده حتی پاکستان هم فریب خورده حتی اتحادیه اروپا .تنها کسی که از حیله ترامپ باخبر است خود نیتانیاهو یابو است . این مذاکرات باید تموم کنید بفکر تقویت مرزها و سیستم پدافند هوایی بشید اگه ایران همین الان حمله پیش دستانه به ناوها و پایگاه های آمریکا نکنه حملات به مراکز استانها با حجم زیاد وارد می شه اگه هم ایران حمله نکنه و به فکر تعویق حملات یا حمله اول از سوی آمریکا باشه باز هم آمریکا حمله به قول خودش ویران کننده تمدن ایرانی راخواهد کرد پس باید حمله اول ما بزنیم هم به اسرائیل هم به آمریکا و اینکه راه برای ورود و حمله زمینی به اسرائیل توسط یمنی ها و ایرانی ها باید توسط عراق و اردن انجام بشه. باید هلی برن و نیروی زمینی به پایگاه های آمریکا بعد از بمب باران انها بلافاصله انجام بشه تا قدرت دفاعی و حمله آنها کم شوند.
۲۵
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
باشه حالا برو بخواب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا هیچ کشوری رو قبول نداره ...!
داره دنبال فرصت میگرده که اگه بتونه ضربه سنگین و غیر قابل جبران بزنه ...!!!
مهمترین اقدامی که مسئولین باید بکنند هشیاری کامل و آمادگی کامل و بدون اعتماد به هیچ کشوری...
با آمریکا فقط باید با زبان خودش حرف زد.
۱۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
دستاوردهای جنگ برده بر باد رفت
۱۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
نه به اینترنت طبقاتی، نه به اینترنت پرو
همراه اول پیامک زده برای اینترنت پرو ۲ میلیون، حالا که بهونه جنگه اینترنت رو قطع کردین حالا با پول مشکل جاسوسی حل میشه، اینترنت آزاد حق تمامی آدمهاست....
۲
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
کشوری که سلاح اتمی رونمایی نکند باید همچور هر روز چپ و راست تهدید بشود سر عقل بیاییدسلاح اتمی رونمایی کنید امریکا و اسراییل تمام خط قرمزها عبور کردن ۱۶۰ دانش اموز مینابی خاکستر کردند رهبر و دانشمندان هسته ای ایران ترور کردن . ۳۵۰۰ مردم بی گناه قتل و عام کردن. سلاح هسته ای ساخت نمیکنید منتظر هستید ملت ایران ۹۰ میلیون ایرانی با سلاح هسته از بین ببرند تا ۹۰ میلیون ایرانی نابود نکردن سلاح اتمی ساخت کنید
۲۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
شما فقط یه چیز شنیدید پشت هم تکرارش میکنید چون نونتون توی جنگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
مگه امریکا اصلا سر توافق ها و حرفاش میمونه که مثل ساده ها میخواین باهاش مذاکره و توافق کنین؟ دفعه قبل وسط مذاکره حمله کرد و رهبر رو ترور و شهید کرد.از یه ریسمون چندبار باید گزیده شیم؟
۱۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
انشاالله که میشه فشار از روی مردم کم میشه و مردم عزیز کشورم روزهای بهتری سپری میکنن
۵
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اینترنت بین المللی وصل کنید
۲۳:۴۰ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
خب خداروشکر
الان دیگه وقت اینترنت هست 🌷🌷🙏
۴
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
خب خداروشکر انشالله که به نفع ایران و مردم تموم بشه و تمام خواسته های کشور رفع بشه . الان دیگه نوبتی هم باشه نوبت اینترنت است😍😍🇮🇷🇮🇷
۴
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
لطفا درمورد اینترنت بین الملل با مسئول مربوطه مصاحبه کنید
۴
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم نتیجه‌ش خیر باشه برای مردم ولاغیر
وضعیت زندگی مردم باید بهبود پیدا کنه لیاقت مردم ما خیلی بیشتر از این‌هاست نه این مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
در تلاش برای اینکه ایران از حق خود بگذرد.
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
خب خدا رو شکر بعد از این همه کشمکش همه چی به خوبی داره فیصله پيدا می‌کند
۷
۱۰
پاسخ دادن
ابتکار پنج ماده‌ای چین و پاکستان برای پایان دادن به جنگ
روبیو: در تلاشیم با ایران به توافق برسیم
تلاش میانجی‌ها برای نگارش متن نهایی توافق میان ایران و آمریکا
عصبانیت اسرائیل از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به توافق با ایران
مدیر اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرد
ترامپ در عروسی پسرش شرکت نمی‌کند
روته: باز ماندن تنگه هرمز باید تضمین شود
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
آکسیوس: عاصم منیر برای تلاش جهت انعقاد توافق به تهران می‌رود
لاوروف: غرب در حال آماده‌سازی حمله به روسیه است
آخرین اخبار
الجزیره: فضای مثبتی در گفت‌و‌گو‌ها ایجاد شده که مهم است، اما کافی نیست
تلاش میانجی‌ها برای نگارش متن نهایی توافق میان ایران و آمریکا
ترامپ در عروسی پسرش شرکت نمی‌کند
بیانیه بی‌سابقه ۷ کشور غربی علیه رژیم اسرائیل
مدیر اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرد
محمد رعد: عادی‌سازی با صهیونیست‌ها امنیت نمی‌آورد
حزب الله: سلاح‌های مقاومت تنها راه واقعی برای تسلط بر دشمن است
عصبانیت اسرائیل از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به توافق با ایران
اروپا برای نجات کشاورزانش تعرفه کود را به حالت تعلیق درآورد
پوتین: حمله به خوابگاه دانشجویی در لوهانسک را تلافی می‌کنیم
چگونه جنگ علیه ایران شکوفایی زراعی مراکش را تهدید می‌کند؟
۴۲ هواپیمای آمریکایی در طول جنگ با ایران از دست رفته یا آسیب دیده‌اند
هشدار آنروا درباره وضعیت اسف‌بار غزه
آکسیوس: عاصم منیر برای تلاش جهت انعقاد توافق به تهران می‌رود
روته: باز ماندن تنگه هرمز باید تضمین شود
روبیو: در تلاشیم با ایران به توافق برسیم
ابتکار پنج ماده‌ای چین و پاکستان برای پایان دادن به جنگ
حملات آتشین تاکر کارلسون به نتانیاهو و اسرائیل
درخواست روسیه برای تشکیل جلسه شورای امنیت
لاوروف: غرب در حال آماده‌سازی حمله به روسیه است
توقف فروش تسلیحات به تایوان در پی جنگ ایران
انتقاد لاوروف از سیاست سلطه‌گری آمریکا و پیشروی ناتو به سمت شرق
تحلیل بلومبرگ از خسارت‌های جنگ ایران/ سرنگونی ۲۴ پهپاد ریپر و خسارت یک میلیارد دلار
فلسطین از نامزدی کرسی نایب‌رئیسی سازمان ملل کناره‌گیری کرد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری