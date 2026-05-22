یک منبع آگاه تاکید کرد که هنوز توافق نهایی درباره ایران حاصل نشده و تهران بر خواسته‌های اساسی خود مانند توقف جنگ در تمام جبهه‌ها تاکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای حصول توافق آتش‌بس افزایش یافته است، شبکه الجزیره به نقل از یک منبع ایرانی گفت که «هنوز توافق نهایی حاصل نشده» و اقدامات فعلی در راستای کاهش شکاف بین تهران و واشنگتن است.

این منبع گفت که پیش‌نیاز اساسی برای توافق اولیه، «توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها» است و ادامه مسیر آن بر اساس لغو محاصره توسط آمریکا و تضمین ثبات در تنگه هرمز خواهد بود.

به گفته این منبع، در حال حاضر فضای مثبتی پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک ایجاد شده که مهم است، اما برای یک توافق واقعی کافی نیست. 

او تاکید کرد که خواسته‌هایی مثل آزادسازی اموال بلوکه شده و لغو تحریم‌های نفتی، خواسته‌های اصلی ایران است و «جزئیات به حساب نمی‌آیند». 

این منبع در انتها تاکید کرد که در عین تعهد به تلاش‌های دیپلماتیک، نیرو‌های مسلح ایران با «نیت» آمریکایی‌ها کاری ندارند و اقدامات خود را بر اساس در نظر گرفتن بدترین سناریوی ممکن پیش می‌برند.

منبع: الجزیره

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
توافق کردید آخرش؟
