سارق حرفه‌ای که با استفاده از خودروی شاسی‌بلند دیگران به مجتمع‌های مسکونی فاقد دوربین مداربسته در پردیسان حمله می‌کرد،در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری سارق سریالی دوچرخه و انباری در منطقه پردیسان خبر داد و گفت:متهم با استفاده از یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند جک که متعلق به شخص دیگری بود، مجتمع‌های مسکونی فاقد تجهیزات امنیتی و دوربین مداربسته را شناسایی و از آنها سرقت می‌کرد.

وی افزود:ماموران پلیس با تلاش شبانه‌روزی مخفیگاه متهم را شناسایی و او را در حین جابه‌جایی اموال مسروقه طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت:متهم در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره سرقت دوچرخه و ۱۰ فقره سرقت از انباری اعتراف کرد.در ادامه تحقیقات، چهار نفر مالخر مرتبط با این سارق نیز شناسایی و دستگیر شدند و اموال مسروقه از آنها کشف و ضبط گردید.

منبع:پلیس قم

