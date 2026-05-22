باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری سارق سریالی دوچرخه و انباری در منطقه پردیسان خبر داد و گفت:متهم با استفاده از یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند جک که متعلق به شخص دیگری بود، مجتمع‌های مسکونی فاقد تجهیزات امنیتی و دوربین مداربسته را شناسایی و از آنها سرقت می‌کرد.

وی افزود:ماموران پلیس با تلاش شبانه‌روزی مخفیگاه متهم را شناسایی و او را در حین جابه‌جایی اموال مسروقه طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت:متهم در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره سرقت دوچرخه و ۱۰ فقره سرقت از انباری اعتراف کرد.در ادامه تحقیقات، چهار نفر مالخر مرتبط با این سارق نیز شناسایی و دستگیر شدند و اموال مسروقه از آنها کشف و ضبط گردید.

منبع:پلیس قم