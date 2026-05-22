کشوری که دو قدرت اتمی را همزمان تحقیر کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a \u0628\u0627 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062f\u0648 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0645\u062f\u0639\u06cc \u0642\u062f\u0631\u062a\u060c \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0631 \u06a9\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u062c\u0648\u0627\u062f \u0644\u0627\u0631\u06cc\u062c\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n